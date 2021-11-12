https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758740715.html
Белорусский Красный Крест направил новую партию помощи беженцам
Белорусский Красный Крест направил новую партию помощи беженцам - РИА Новости, 12.11.2021
Белорусский Красный Крест направил новую партию помощи беженцам
Белорусское общество Красного Креста сообщило, что направило новую партию гуманитарной помощи беженцам на белорусских-польской границе. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:36
2021-11-12T13:36
2021-11-12T21:47
в мире
белоруссия
гродненская область
польша
красный крест
здоровье - общество
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Белорусское общество Красного Креста сообщило, что направило новую партию гуманитарной помощи беженцам на белорусских-польской границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения."Шесть машин с гуманитарной помощью от Белорусского Красного Креста отправились сегодня на границу", - говорится в сообщении в Тelegram-канале организации.Кроме того, организация во всех областных и районных центрах Белорусского Красного Креста продолжает сбор помощи для мигрантов. В частности, каждый желающий может принести для беженцев помощь, в том числе, людям на границе больше всего необходимы одеяла, шапки, варежки, шарфы, теплые носки, термоодеяла, гимнастические коврики, дождевики, подгузники и средства гигиены.
https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758718506.html
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Председатель белорусского Красного креста о помощи женщинам из лагеря беженцев
Некоторые женщины из лагеря беженцев согласились переехать вместе с детьми в более комфортные условия – председатель белорусского общества Красного креста
2021-11-12T13:36
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в мире, белоруссия, гродненская область, польша, красный крест, здоровье - общество, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:36 12.11.2021 (обновлено: 21:47 12.11.2021)
Белорусский Красный Крест направил новую партию помощи беженцам
Белорусский Красный Крест направил новую партию помощи беженцам на границе с Польшей