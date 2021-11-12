https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758718506.html

В Белоруссии опровергли заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу

В Белоруссии опровергли заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу - РИА Новости, 12.11.2021

В Белоруссии опровергли заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу

Госпогранкомитет Белоруссии заявил РИА Новости, что Варшава распространяет заведомо ложные сообщения о ситуации с беженцами на границе для дискредитации... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:05

2021-11-12T12:05

2021-11-12T12:27

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил РИА Новости, что Варшава распространяет заведомо ложные сообщения о ситуации с беженцами на границе для дискредитации белорусских военнослужащих.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В частности, там прокомментировали заявления польской стороны о том, что якобы белорусские пограничники сами подвели группу беженцев, в основном женщин и детей, к польскому заграждению на границе. "В действительности, группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошли к польским заграждениям на польской территории, чтобы в очередной раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. По истечении времени одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи, о которой просили женщины и дети, продолжала равнодушно освещать группу беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру", - рассказали в погранкомитете.Там добавили, что на место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться в Белоруссию. "Так как территория непосредственно у заграждения является польской, подойти к мужчине для оказания первой помощи без нарушения границы было невозможно", - подчеркнули в ведомстве.Там заявили, что, распространяя дезинформацию, Польша продолжает неприкрыто демонстрировать в ситуации с беженцами "безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

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Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения 2021-11-12T12:05 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, госпогранкомитет белоруссии