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https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758718506.html
В Белоруссии опровергли заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу
В Белоруссии опровергли заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу - РИА Новости, 12.11.2021
В Белоруссии опровергли заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу
Госпогранкомитет Белоруссии заявил РИА Новости, что Варшава распространяет заведомо ложные сообщения о ситуации с беженцами на границе для дискредитации... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:05
2021-11-12T12:27
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил РИА Новости, что Варшава распространяет заведомо ложные сообщения о ситуации с беженцами на границе для дискредитации белорусских военнослужащих.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В частности, там прокомментировали заявления польской стороны о том, что якобы белорусские пограничники сами подвели группу беженцев, в основном женщин и детей, к польскому заграждению на границе. "В действительности, группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошли к польским заграждениям на польской территории, чтобы в очередной раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. По истечении времени одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи, о которой просили женщины и дети, продолжала равнодушно освещать группу беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру", - рассказали в погранкомитете.Там добавили, что на место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться в Белоруссию. "Так как территория непосредственно у заграждения является польской, подойти к мужчине для оказания первой помощи без нарушения границы было невозможно", - подчеркнули в ведомстве.Там заявили, что, распространяя дезинформацию, Польша продолжает неприкрыто демонстрировать в ситуации с беженцами "безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
Мигранты прорвались в Польшу: десятки людей идут вдоль оборонительного заграждения
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, госпогранкомитет белоруссии
12:05 12.11.2021 (обновлено: 12:27 12.11.2021)
 
В Белоруссии опровергли заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу

Погранкомитет Белоруссии назвал заявление о помощи мигрантам в прорыве в Польшу ложью

© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил РИА Новости, что Варшава распространяет заведомо ложные сообщения о ситуации с беженцами на границе для дискредитации белорусских военнослужащих.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Минобороны Польши публикует видео, сопровождая их заведомо ложной информацией... Публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих. Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации", - отметили в комитете.
В частности, там прокомментировали заявления польской стороны о том, что якобы белорусские пограничники сами подвели группу беженцев, в основном женщин и детей, к польскому заграждению на границе. "В действительности, группа беженцев из стихийного лагеря, в том числе женщины и дети, вплотную подошли к польским заграждениям на польской территории, чтобы в очередной раз обратиться за предоставлением защиты в Польше. По истечении времени одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи, о которой просили женщины и дети, продолжала равнодушно освещать группу беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру", - рассказали в погранкомитете.
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Там добавили, что на место прибыли белорусские военнослужащие, которые неоднократно просили людей вернуться в Белоруссию. "Так как территория непосредственно у заграждения является польской, подойти к мужчине для оказания первой помощи без нарушения границы было невозможно", - подчеркнули в ведомстве.
Там заявили, что, распространяя дезинформацию, Польша продолжает неприкрыто демонстрировать в ситуации с беженцами "безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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