https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758686950.html

Постпред Белоруссии призвал не паниковать из-за ситуации на границе

Постпред Белоруссии призвал не паниковать из-за ситуации на границе - РИА Новости, 12.11.2021

Постпред Белоруссии призвал не паниковать из-за ситуации на границе

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал организацию, ее структуры, а также все государства не поддаваться паническим настроениям в связи с... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:55

2021-11-12T08:55

2021-11-12T08:55

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госпогранкомитет белоруссии

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ООН, 12 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков призвал организацию, ее структуры, а также все государства не поддаваться паническим настроениям в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.В среду члены СБ ООН Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили Минск в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Они призвали к "мощной международной реакции", чтобы привлечь Белоруссию к ответу."Единственное, что сейчас необходимо – просьба к ООН, к ее структурам, ко всем государствам просто спокойно, внимательно, взвешенно смотреть на ту информацию, которая поступает с границы, не поддаваться каким-то паническим настроениям, которые иногда сеют Telegram-каналы, различные фальшивые новости, которыми заполонили эфир", - сказал Рыбаков.По его словам, нужно объективно смотреть на ситуацию, которая складывается на границе с Польшей и Литвой."Мы предоставляем доступ ооновским структурам, другим наблюдателям, СМИ на территорию. Мы активно помогаем беженцам. Белорусский народ, конечно, не бросает в беде людей, которые попали в трудные обстоятельства, и соответствующая помощь постоянно идет туда, в те районы", - отметил он."Но люди просто не хотят уходить, не хотят возвращаться домой, не хотят оставаться в Белоруссии. Люди хотят в Европу – в сытую, богатую демократическую, гостеприимную Европу. Вот, они сталкиваются с реальным лицом этой самой демократической, гостеприимной Европы", - заявил Рыбаков.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, норвегия, ирландия, франция, совет безопасности оон, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, валентин рыбаков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии