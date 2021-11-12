08:50 12.11.2021 (обновлено: 08:51 12.11.2021)
Минск ждет шага от ЕС для решения проблем на границе, заявил дипломат
Дипломат заявил, что Минск ждет от ЕС первого шага для решения проблем на границе
© Sputnik / Виктор ТолочкоМужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ООН, 12 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск ждет, что Евросоюз сделает первый шаг и пойдет на диалог с Белоруссией для совместного решения вопроса безопасности на границе, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевым оружием крупного калибра.
Как указал Рыбаков, "стягивают военную технику, в том числе танковые подразделения". "Этому есть многочисленные неопровержимые свидетельства", - указал он.
По его словам, Минск считает, что эффективная защита границы между Белоруссией и Польшей может быть обеспечена только в сотрудничестве. "И мы в принципе готовы к сотрудничеству и диалогу для того, чтобы обеспечить безопасность на нашей общей границе - сотрудничеству в первую очередь с ЕС, потому что мы имеем проблему между Белоруссией и странами ЕС", - указал он.
"Мы ждем, что ЕС… должен сделать какой-то первый шаг, должен проявить какой-то здравый прагматизм, пойти на диалог с нами и таким образом мы могли бы совместными усилиями эту проблему начать решать", - заявил Рыбаков.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.