https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758686589.html

Минск ждет шага от ЕС для решения проблем на границе, заявил дипломат

Минск ждет шага от ЕС для решения проблем на границе, заявил дипломат - РИА Новости, 12.11.2021

Минск ждет шага от ЕС для решения проблем на границе, заявил дипломат

Минск ждет, что Евросоюз сделает первый шаг и пойдет на диалог с Белоруссией для совместного решения вопроса безопасности на границе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:50

2021-11-12T08:50

2021-11-12T08:51

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ООН, 12 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Минск ждет, что Евросоюз сделает первый шаг и пойдет на диалог с Белоруссией для совместного решения вопроса безопасности на границе, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевым оружием крупного калибра.Как указал Рыбаков, "стягивают военную технику, в том числе танковые подразделения". "Этому есть многочисленные неопровержимые свидетельства", - указал он.По его словам, Минск считает, что эффективная защита границы между Белоруссией и Польшей может быть обеспечена только в сотрудничестве. "И мы в принципе готовы к сотрудничеству и диалогу для того, чтобы обеспечить безопасность на нашей общей границе - сотрудничеству в первую очередь с ЕС, потому что мы имеем проблему между Белоруссией и странами ЕС", - указал он."Мы ждем, что ЕС… должен сделать какой-то первый шаг, должен проявить какой-то здравый прагматизм, пойти на диалог с нами и таким образом мы могли бы совместными усилиями эту проблему начать решать", - заявил Рыбаков.Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/polsha-1758642609.html

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