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"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство
"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство - РИА Новости, 12.11.2021
"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство
"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает "Автостат". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:24
2021-11-12T11:45
экономика
автоваз
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает "Автостат"."АвтоВАЗ" &lt;...&gt; приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", — отмечает аналитическое агентство.На странице профсоюза предприятия "ВКонтакте" также подтвердили эту информацию. Простой компенсируют выплатами в размере двух третей средней зарплаты."Автостат" указывает, что на этой неделе сборка LADA Granta велась только 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей. При этом на заводе "LADA Ижевск", где собирают модели LADA Vesta, работа идет в нормальном режиме.Как отмечает агентство, перебои на "АвтоВАЗе" начались еще в июне из-за перебоев с поставками электроники от компании "Роберт Бош Самара". На предприятии планируют возобновить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен после решения проблем с комплектующими.
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экономика, автоваз, россия
09:24 12.11.2021 (обновлено: 11:45 12.11.2021)
 
"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство

"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера
Рабочий устанавливают стекла в автомобиль на участке сборочного конвейера - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает "Автостат".
"АвтоВАЗ" <...> приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", — отмечает аналитическое агентство.
На странице профсоюза предприятия "ВКонтакте" также подтвердили эту информацию. Простой компенсируют выплатами в размере двух третей средней зарплаты.
"Автостат" указывает, что на этой неделе сборка LADA Granta велась только 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей. При этом на заводе "LADA Ижевск", где собирают модели LADA Vesta, работа идет в нормальном режиме.
Как отмечает агентство, перебои на "АвтоВАЗе" начались еще в июне из-за перебоев с поставками электроники от компании "Роберт Бош Самара". На предприятии планируют возобновить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен после решения проблем с комплектующими.
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