https://ria.ru/20211112/avtovaz-1758689940.html

"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство

"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство - РИА Новости, 12.11.2021

"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство

"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает "Автостат". РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:24

2021-11-12T09:24

2021-11-12T11:45

экономика

автоваз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888892_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_07c574e48691159867ab311503cfee4a.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов, сообщает "Автостат"."АвтоВАЗ" <...> приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти", — отмечает аналитическое агентство.На странице профсоюза предприятия "ВКонтакте" также подтвердили эту информацию. Простой компенсируют выплатами в размере двух третей средней зарплаты."Автостат" указывает, что на этой неделе сборка LADA Granta велась только 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя окажется нерабочей. При этом на заводе "LADA Ижевск", где собирают модели LADA Vesta, работа идет в нормальном режиме.Как отмечает агентство, перебои на "АвтоВАЗе" начались еще в июне из-за перебоев с поставками электроники от компании "Роберт Бош Самара". На предприятии планируют возобновить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен после решения проблем с комплектующими.

https://ria.ru/20210621/renault-1737841870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, автоваз, россия