https://ria.ru/20211112/avtomobilisty-1758787125.html

Водители Московской области смогут записываться на ТО через "Госуслуги"

Водители Московской области смогут записываться на ТО через "Госуслуги" - РИА Новости, 12.11.2021

Водители Московской области смогут записываться на ТО через "Госуслуги"

Водители Московской области смогут удобно записываться на техосмотр через сайт "Госуслуги", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:38

2021-11-12T16:38

2021-11-12T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758785776_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_4d777af4f34566e7dbfc09477443d613.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Водители Московской области смогут удобно записываться на техосмотр через сайт "Госуслуги", сообщил телеканал "360"."Теперь автовладельцы из Подмосковья –как физические, так и юридические лица – могут экономить силы и время", – рассказал глава мингосуправления региона Максим Рымар.Услуга будет действовать только для аккредитованных пунктов техосмотра. Пока записаться можно в четыре пункта – в Истре, Клину, Дмитрове и Люберцах. Вскоре список пополнится новыми пунктами. Водители смогут выбрать любую удобную для себя точку ТО.Раньше, для того чтобы записаться на техосмотр, нужно было звонить по телефону, оформлять заявку на сайтах сервисов или обслуживаться в порядке живой очереди. Теперь водителям достаточно будет заполнить короткую заявку на "Госуслугах". После этого на электронную почту придет подтверждение записи с ПИН-кодом, который необходимо будет предъявить в пункте техосмотра.Услуга будет доступна для водителей легковых или грузовых машин, автобусов, тягачей, мотоциклов и мопедов.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)