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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211112/avtobusy-1758807262.html
Школы Ярославской области получат 53 новых автобуса
Школы Ярославской области получат 53 новых автобуса - РИА Новости, 12.11.2021
Школы Ярославской области получат 53 новых автобуса
Парк школьных автобусов в Ярославской области пополнился 53 новыми машинами, врио губернатора региона Михаил Евраев поручил оперативно поставить их на учет,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:33
2021-11-12T17:33
ярославская область
общество
ярославская область
глонасс (система навигации)
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Парк школьных автобусов в Ярославской области пополнился 53 новыми машинами, врио губернатора региона Михаил Евраев поручил оперативно поставить их на учет, чтобы уже на следующей неделе автобусы начали доставлять детей в школы, сообщает правительство региона.Сообщается, что в пятницу Михаил Евраев посетил транспортное предприятие, куда прибыли 53 новых школьных автобуса. Глава региона поручил максимально оперативно поставить машины на учет, уже на следующей неделе они должны перевозить детей во всех районах области, подчеркнул он."У Ярославской области сегодня, можно сказать, большой праздник: в образовательные учреждения будет передано рекордное количество школьных автобусов – 53. Цифра впечатляющая, учитывая, что в прошлые годы школы региона получали по 24-25 автобусов", - сказал врио губернатора.Он подчеркнул, что новые машины - комфортабельные. "Важно, что они оборудованы всеми необходимыми системами безопасности. На них установлена ГЛОНАСС, есть ограничения по скорости, датчики, которые не позволят автобусу тронуться, пока открыты двери, кнопки связи с водителем для всех пассажиров, ремни безопасности", - сказал Евраев.По данным правительства региона, сегодня 242 автобуса доставляют в школы более 8 тысяч детей во всех муниципальных образованиях Ярославской области."Для нас такое крупное пополнение автопарка школьных автобусов – это очень большое событие. Теперь мы сможем практически полностью удовлетворить потребности образовательных организаций и направить технику во все муниципальные районы региона для замены автобусов, отслуживших свой срок, и для открытия новых маршрутов", - заявила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
https://ria.ru/20211110/dorogi-1758345483.html
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общество, ярославская область, глонасс (система навигации), михаил евраев
17:33 12.11.2021
 
Школы Ярославской области получат 53 новых автобуса

Парк школьных автобусов в Ярославской области пополнился 53 новыми машинами

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Парк школьных автобусов в Ярославской области пополнился 53 новыми машинами, врио губернатора региона Михаил Евраев поручил оперативно поставить их на учет, чтобы уже на следующей неделе автобусы начали доставлять детей в школы, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу Михаил Евраев посетил транспортное предприятие, куда прибыли 53 новых школьных автобуса. Глава региона поручил максимально оперативно поставить машины на учет, уже на следующей неделе они должны перевозить детей во всех районах области, подчеркнул он.
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"У Ярославской области сегодня, можно сказать, большой праздник: в образовательные учреждения будет передано рекордное количество школьных автобусов – 53. Цифра впечатляющая, учитывая, что в прошлые годы школы региона получали по 24-25 автобусов", - сказал врио губернатора.
Он подчеркнул, что новые машины - комфортабельные. "Важно, что они оборудованы всеми необходимыми системами безопасности. На них установлена ГЛОНАСС, есть ограничения по скорости, датчики, которые не позволят автобусу тронуться, пока открыты двери, кнопки связи с водителем для всех пассажиров, ремни безопасности", - сказал Евраев.
По данным правительства региона, сегодня 242 автобуса доставляют в школы более 8 тысяч детей во всех муниципальных образованиях Ярославской области.
"Для нас такое крупное пополнение автопарка школьных автобусов – это очень большое событие. Теперь мы сможем практически полностью удовлетворить потребности образовательных организаций и направить технику во все муниципальные районы региона для замены автобусов, отслуживших свой срок, и для открытия новых маршрутов", - заявила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
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Ярославская областьОбществоЯрославская областьГЛОНАСС (система навигации)Михаил Евраев
 
 
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