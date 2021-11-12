https://ria.ru/20211112/audiozapis-1758718714.html

СК проведет проверку после публикации записи с оскорблениями жителей КБР

СК проведет проверку после публикации записи с оскорблениями жителей КБР - РИА Новости, 12.11.2021

СК проведет проверку после публикации записи с оскорблениями жителей КБР

Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после публикации в соцсетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей республики, сообщает управление СК по... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:05

2021-11-12T12:05

2021-11-12T14:36

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

кабардино-балкарская республика (кбр)

казбек коков

россия

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НАЛЬЧИК, 12 ноя — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после публикации в соцсетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей республики, сообщает управление СК по региону."Следственным управлением СК России по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки в связи с распространением в социальных сетях аудиозаписи, на которой звучат негативные высказывания в адрес жителей республики", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что на ней мужчина, предположительно, руководитель одного из заводов в Нальчике, "в присутствии сторонних лиц допустил высказывания, содержащие оскорбительную оценку по национальному признаку".Ранее глава КБР Казбек Коков поручил провести в этой связи прокурорскую проверку записи.

https://ria.ru/20211029/shtraf-1756811819.html

https://ria.ru/20210831/moiseev-1748053299.html

россия

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр), казбек коков, россия