https://ria.ru/20211112/audiozapis-1758718714.html
СК проведет проверку после публикации записи с оскорблениями жителей КБР
СК проведет проверку после публикации записи с оскорблениями жителей КБР - РИА Новости, 12.11.2021
СК проведет проверку после публикации записи с оскорблениями жителей КБР
Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после публикации в соцсетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей республики, сообщает управление СК по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:05
2021-11-12T12:05
2021-11-12T14:36
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
казбек коков
россия
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НАЛЬЧИК, 12 ноя — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после публикации в соцсетях аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей республики, сообщает управление СК по региону."Следственным управлением СК России по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки в связи с распространением в социальных сетях аудиозаписи, на которой звучат негативные высказывания в адрес жителей республики", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что на ней мужчина, предположительно, руководитель одного из заводов в Нальчике, "в присутствии сторонних лиц допустил высказывания, содержащие оскорбительную оценку по национальному признаку".Ранее глава КБР Казбек Коков поручил провести в этой связи прокурорскую проверку записи.
https://ria.ru/20211029/shtraf-1756811819.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр), казбек коков, россия
12:05 12.11.2021 (обновлено: 14:36 12.11.2021)
СК проведет проверку после публикации записи с оскорблениями жителей КБР
СК проводит проверку после публикации в соцсетях аудиозаписи с оскорблениями жителей КБР