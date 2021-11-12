https://ria.ru/20211112/ates-1758791162.html

Премьер Новой Зеландии открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС

Премьер Новой Зеландии открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС - РИА Новости, 12.11.2021

Премьер Новой Зеландии открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на правах председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открыла в пятницу... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:49

2021-11-12T16:49

2021-11-12T16:50

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малайзия

владимир путин

джасинда ардерн

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БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на правах председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открыла в пятницу итоговую встречу лидеров экономик АТЭС, сообщается на странице форума в социальной сети Facebook."Это кульминация всей работы, проделанной за год, это время принять наш общий план на десятилетия вперед", - заявила перед началом встречи глава правительства Новой Зеландии."Сейчас, в то время, когда мы восстанавливаемся после кризиса, у нас есть возможность перезагрузиться", - сказала она.В итоговой встрече лидеров экономик, которая проходит в онлайн-режиме, участвуют главы государств и правительств 21 страны и территории, являющихся членами АТЭС. Россию на форуме представляет Президент Владимир Путин.На встрече будет принята совместная декларация и утвержден план реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года.Двухдневная ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС прошла в четверг и пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии. Первый день встречи был посвящен деловому форуму с участием лидеров экономик (государств-членов АТЭС), руководителей крупных деловых объединений и ведущих экспертов Азтиатско-Тихоокеанского региона. На второй день форума проходит неформальная встреча (retreat) лидеров государств-членов АТЭС.В состав участников форума АТЭС, впервые собравшегося в 1989 году, в настоящее время входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея, Япония, а также китайские территории Гонконг и Тайвань. В АТЭС принято использовать термин "экономики" вместо слов "страна" и "государство". В мероприятиях ежегодных лидерских встреч АТЭС, помимо лидеров стран (экономик)-членов форума, принимают участие также лидеры крупных корпораций, деловых сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ведущие эксперты по региональным и мировым проблемам.В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.

https://ria.ru/20211112/ates-1758786379.html

https://ria.ru/20211112/tsifrovizatsiya-1758786030.html

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в мире, таиланд, малайзия, владимир путин, джасинда ардерн, россия