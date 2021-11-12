Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/ates-1758791162.html
Премьер Новой Зеландии открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС
Премьер Новой Зеландии открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС - РИА Новости, 12.11.2021
Премьер Новой Зеландии открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на правах председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открыла в пятницу... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:49
2021-11-12T16:50
в мире
таиланд
малайзия
владимир путин
джасинда ардерн
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg
БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на правах председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открыла в пятницу итоговую встречу лидеров экономик АТЭС, сообщается на странице форума в социальной сети Facebook."Это кульминация всей работы, проделанной за год, это время принять наш общий план на десятилетия вперед", - заявила перед началом встречи глава правительства Новой Зеландии."Сейчас, в то время, когда мы восстанавливаемся после кризиса, у нас есть возможность перезагрузиться", - сказала она.В итоговой встрече лидеров экономик, которая проходит в онлайн-режиме, участвуют главы государств и правительств 21 страны и территории, являющихся членами АТЭС. Россию на форуме представляет Президент Владимир Путин.На встрече будет принята совместная декларация и утвержден план реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года.Двухдневная ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС прошла в четверг и пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии. Первый день встречи был посвящен деловому форуму с участием лидеров экономик (государств-членов АТЭС), руководителей крупных деловых объединений и ведущих экспертов Азтиатско-Тихоокеанского региона. На второй день форума проходит неформальная встреча (retreat) лидеров государств-членов АТЭС.В состав участников форума АТЭС, впервые собравшегося в 1989 году, в настоящее время входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея, Япония, а также китайские территории Гонконг и Тайвань. В АТЭС принято использовать термин "экономики" вместо слов "страна" и "государство". В мероприятиях ежегодных лидерских встреч АТЭС, помимо лидеров стран (экономик)-членов форума, принимают участие также лидеры крупных корпораций, деловых сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ведущие эксперты по региональным и мировым проблемам.В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.
https://ria.ru/20211112/ates-1758786379.html
https://ria.ru/20211112/tsifrovizatsiya-1758786030.html
таиланд
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5bc97160e426f6758b3b5e0b3350552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, таиланд, малайзия, владимир путин, джасинда ардерн, россия
16:49 12.11.2021 (обновлено: 16:50 12.11.2021)
 
Премьер Новой Зеландии открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн открыла итоговую встречу лидеров экономик АТЭС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 12 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на правах председателя форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) открыла в пятницу итоговую встречу лидеров экономик АТЭС, сообщается на странице форума в социальной сети Facebook.
"Это кульминация всей работы, проделанной за год, это время принять наш общий план на десятилетия вперед", - заявила перед началом встречи глава правительства Новой Зеландии.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 16:35
Россия поддержала документы, подготовленные по итогам саммита АТЭС
"Сейчас, в то время, когда мы восстанавливаемся после кризиса, у нас есть возможность перезагрузиться", - сказала она.
В итоговой встрече лидеров экономик, которая проходит в онлайн-режиме, участвуют главы государств и правительств 21 страны и территории, являющихся членами АТЭС. Россию на форуме представляет Президент Владимир Путин.
На встрече будет принята совместная декларация и утвержден план реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года.
Двухдневная ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС прошла в четверг и пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии. Первый день встречи был посвящен деловому форуму с участием лидеров экономик (государств-членов АТЭС), руководителей крупных деловых объединений и ведущих экспертов Азтиатско-Тихоокеанского региона. На второй день форума проходит неформальная встреча (retreat) лидеров государств-членов АТЭС.
В состав участников форума АТЭС, впервые собравшегося в 1989 году, в настоящее время входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, КНР, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея, Япония, а также китайские территории Гонконг и Тайвань. В АТЭС принято использовать термин "экономики" вместо слов "страна" и "государство". В мероприятиях ежегодных лидерских встреч АТЭС, помимо лидеров стран (экономик)-членов форума, принимают участие также лидеры крупных корпораций, деловых сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ведущие эксперты по региональным и мировым проблемам.
В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 16:34
Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин
 
В миреТаиландМалайзияВладимир ПутинДжасинда АрдернРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционно
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
01:14Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствах
01:10Космический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолета
00:59Украина запланировала "инженерное обустройство" границы с Белоруссией
00:55Пушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине
Лента новостейМолния
В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург: при тяжелом течении заболевания лекарства вводятся инъекционноАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валютуЭкс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения к нему в домогательствахКосмический турист Blue Origin разбился при падении легкомоторного самолетаУкраина запланировала "инженерное обустройство" границы с БелоруссиейПушков высмеял заявление Климкина об "угрозе" Украине