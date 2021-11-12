В Британии одобрили заявление Ассанжа на заключение брака
Пенитенциарная служба Британии одобрила заявление Ассанжа на брак со Стеллой Моррис
© AP Photo / Matt DunhamСторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 12 ноя - РИА Новости. Заявление на заключение брака от основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме Белмарш, с невестой Стеллой Моррис было одобрено, точной даты церемонии пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Великобритании.
"Да, это достоверная информация. Заявление было одобрено, однако на данный момент какой-то точно даты, кода будет заключен брак, нет", - сообщил представитель ведомства, на просьбу подтвердить сообщения о том, что Королевская прокуратура разрешила бракосочетание Ассанжа.
Ранее стало известно, что Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Британии Доминика Рааба и начальника тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж, якобы не позволяющих паре пожениться.
Сама Моррис в своем Twitter также подтвердила информацию о предстоящем бракосочетании и выразила надежду на то, что это произойдет до 2022 года.
Тем временем по данным газеты Sun, свадьба может состояться в декабре при ограниченном количестве приглашенных гостей из числа заключенных, включая двух свидетелей. Пара сама оплатит все расходы. Поскольку Ассанж и Моррис исповедуют католицизм, церемония, вероятнее всего, пройдет в тюремной часовне.
Пара добивается свадьбы с мая 2021 года, когда невеста Ассанжа попросила тюремного священника организовать церемонию. Не дождавшись помощи, Моррис 7 октября обратилась в офис начальника тюрьмы, чтобы получить разрешение на бракосочетание, но ответа не последовало. Адвокаты пары 14 октября попросили начальство Белмарша позволить Моррис посетить Ассанжа вместе с сотрудником местного регистрационного бюро. Этот и последующие запросы также остались без ответа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.