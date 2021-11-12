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Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России
Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России - РИА Новости, 12.11.2021
Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе считает, что украинские артисты не должны выступать в России. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:38
2021-11-12T23:38
2021-11-12T23:39
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вахтанг кикабидзе
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КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе считает, что украинские артисты не должны выступать в России.В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор он в РФ не приезжал.В пятницу в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" Кикабидзе спросили, должны ли ездить украинские артисты в Россию."Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа", - ответил он.Артист добавил, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит.
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грузия, москва, абхазия, вахтанг кикабидзе, савик шустер, россия
23:38 12.11.2021 (обновлено: 23:39 12.11.2021)
Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России
Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России