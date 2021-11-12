https://ria.ru/20211112/aktsiya-1760185046.html

Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу

Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.11.2021

Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу

Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу, сотрудники Мосприроды расскажут, как правильно кормить птиц зимой, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 22.11.2021

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2021-11-22T15:12

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу, сотрудники Мосприроды расскажут, как правильно кормить птиц зимой, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Уточняется, что ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками Мосприроды в поддержку пернатых. Она посвящена зимней подкормке птиц. В этом году акция пройдёт в оффлайн и онлайн-форматах."Сотрудники Мосприроды на всех природных территориях города развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в "специальные рестораны", - говорится в материале.Пресс-служба департамента напоминает, что подкормку птиц стоит начинать исключительно зимой при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Подкармливать пернатых солёным, жареным, перчёным, а также сдобой, свежим белым хлебом, ржаным хлебом, миндалём ни в коем случае нельзя.

https://ria.ru/20211019/ptitsy-1755213855.html

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общество, москва, мосприрода