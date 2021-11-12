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Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу
Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу - РИА Новости, 22.11.2021
Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу
Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу, сотрудники Мосприроды расскажут, как правильно кормить птиц зимой, сообщает пресс-служба департамента... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-12T11:11
2021-11-22T15:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
мосприрода
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу, сотрудники Мосприроды расскажут, как правильно кормить птиц зимой, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Уточняется, что ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками Мосприроды в поддержку пернатых. Она посвящена зимней подкормке птиц. В этом году акция пройдёт в оффлайн и онлайн-форматах."Сотрудники Мосприроды на всех природных территориях города развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в "специальные рестораны", - говорится в материале.Пресс-служба департамента напоминает, что подкормку птиц стоит начинать исключительно зимой при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Подкармливать пернатых солёным, жареным, перчёным, а также сдобой, свежим белым хлебом, ржаным хлебом, миндалём ни в коем случае нельзя.
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общество, москва, мосприрода
11:11 12.11.2021 (обновлено: 15:12 22.11.2021)
 

Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСиница подлетает к кормушке
Синица подлетает к кормушке - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Акция "Птица-синица" стартует в Москве в пятницу, сотрудники Мосприроды расскажут, как правильно кормить птиц зимой, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"С ноября по март сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как правильно сделать "ресторан" для птиц, где его следует установить. Ноябрь – удачный месяц для подготовки угощений для синиц, воробьёв, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в Москве. Дата начала акции выбрана неслучайно: 12 ноября – День Зиновия Синичника - Синичкин день. Считается, что в это время прилетают птицы-зимники, а местные виды в предчувствии скорых холодов перелетают поближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция "Птица-синица" организована сотрудниками Мосприроды в поддержку пернатых. Она посвящена зимней подкормке птиц. В этом году акция пройдёт в оффлайн и онлайн-форматах.
"Сотрудники Мосприроды на всех природных территориях города развесят кормушки, в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в "специальные рестораны", - говорится в материале.
Пресс-служба департамента напоминает, что подкормку птиц стоит начинать исключительно зимой при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Подкармливать пернатых солёным, жареным, перчёным, а также сдобой, свежим белым хлебом, ржаным хлебом, миндалём ни в коем случае нельзя.
Вьюрок - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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