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Сотни афганцев, ожидающих эвакуации в США, не получили согласие госдепа
Сотни афганцев, ожидающих эвакуации в США, не получили согласие госдепа - РИА Новости, 12.11.2021
Сотни афганцев, ожидающих эвакуации в США, не получили согласие госдепа
Сотни людей, ожидающих эвакуации из столицы Афганистана Кабула в США, вынуждены покинуть убежища из-за отсутствия разрешения американского госдепартамента на их РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:05
2021-11-12T12:05
в мире
сша
оон
талибан
косово
уганда
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни людей, ожидающих эвакуации из столицы Афганистана Кабула в США, вынуждены покинуть убежища из-за отсутствия разрешения американского госдепартамента на их вылет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на оперативную группу волонтеров Argo.Argo осуществляет чартерные эвакуационные рейсы из Афганистана. По словам представителя группы, Албания, Косово, Руанда и Уганда предложили временно принять афганцев, но только с одобрения правительства США. Как сообщает газета, волонтеры неделями ждали разрешения госдепа и в результате у них закончились деньги на то, чтобы размещать людей в убежищах.Среди ожидающих эвакуации афганцев были американские граждане, постоянные жители и бывшие государственные служащие США и другие лица, которые участвовали в проектах, финансируемых страной, а также их семьи. Волонтеры призвали их вернуться в свои дома или оплатить проживание в убежищах в ожидании перелета.Argo помогла в эвакуации из Афганистана уже более двух тысяч человек, в том числе граждан и жителей США, а также людей, имеющих американские визы. Большинство из них находятся в ОАЭ в ожидании перелета в США и другие страны.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/afganistan-1754586384.html
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в мире, сша, оон, талибан, косово, уганда, мохаммад хасан ахунд
12:05 12.11.2021
 
Сотни афганцев, ожидающих эвакуации в США, не получили согласие госдепа

Сотни афганцев, ожидающих эвакуации из Кабула в США, не получили согласие госдепа на вылет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни людей, ожидающих эвакуации из столицы Афганистана Кабула в США, вынуждены покинуть убежища из-за отсутствия разрешения американского госдепартамента на их вылет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на оперативную группу волонтеров Argo.
Argo осуществляет чартерные эвакуационные рейсы из Афганистана. По словам представителя группы, Албания, Косово, Руанда и Уганда предложили временно принять афганцев, но только с одобрения правительства США. Как сообщает газета, волонтеры неделями ждали разрешения госдепа и в результате у них закончились деньги на то, чтобы размещать людей в убежищах.
Пассажиры во время посадки на самолет авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:00В мире
СМИ: США возобновят эвакуацию людей из Афганистана до конца года
Среди ожидающих эвакуации афганцев были американские граждане, постоянные жители и бывшие государственные служащие США и другие лица, которые участвовали в проектах, финансируемых страной, а также их семьи. Волонтеры призвали их вернуться в свои дома или оплатить проживание в убежищах в ожидании перелета.
Argo помогла в эвакуации из Афганистана уже более двух тысяч человек, в том числе граждан и жителей США, а также людей, имеющих американские визы. Большинство из них находятся в ОАЭ в ожидании перелета в США и другие страны.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 07:46
Патрушев рассказал о международных успехах по Афганистану
 
В миреСШАООНТалибанКосовоУгандаМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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