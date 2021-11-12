https://ria.ru/20211112/afganistan-1758718352.html

Сотни афганцев, ожидающих эвакуации в США, не получили согласие госдепа

Сотни афганцев, ожидающих эвакуации в США, не получили согласие госдепа - РИА Новости, 12.11.2021

Сотни афганцев, ожидающих эвакуации в США, не получили согласие госдепа

Сотни людей, ожидающих эвакуации из столицы Афганистана Кабула в США, вынуждены покинуть убежища из-за отсутствия разрешения американского госдепартамента на их РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:05

2021-11-12T12:05

2021-11-12T12:05

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни людей, ожидающих эвакуации из столицы Афганистана Кабула в США, вынуждены покинуть убежища из-за отсутствия разрешения американского госдепартамента на их вылет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на оперативную группу волонтеров Argo.Argo осуществляет чартерные эвакуационные рейсы из Афганистана. По словам представителя группы, Албания, Косово, Руанда и Уганда предложили временно принять афганцев, но только с одобрения правительства США. Как сообщает газета, волонтеры неделями ждали разрешения госдепа и в результате у них закончились деньги на то, чтобы размещать людей в убежищах.Среди ожидающих эвакуации афганцев были американские граждане, постоянные жители и бывшие государственные служащие США и другие лица, которые участвовали в проектах, финансируемых страной, а также их семьи. Волонтеры призвали их вернуться в свои дома или оплатить проживание в убежищах в ожидании перелета.Argo помогла в эвакуации из Афганистана уже более двух тысяч человек, в том числе граждан и жителей США, а также людей, имеющих американские визы. Большинство из них находятся в ОАЭ в ожидании перелета в США и другие страны.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/afganistan-1754586384.html

https://ria.ru/20211110/patrushev-1758331789.html

сша

косово

уганда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, косово, уганда, мохаммад хасан ахунд