https://ria.ru/20211112/aeroporty-1758536353.html

Стюардесса рассказала о тайных комнатах в аэропортах

Стюардесса рассказала о тайных комнатах в аэропортах - РИА Новости, 12.11.2021

Стюардесса рассказала о тайных комнатах в аэропортах

Стюардесса, побывавшая в десятках аэропортов, рассказала о необычных комнатах в воздушных гаванях разных городов, сообщает "Турпром". РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:17

2021-11-12T19:17

2021-11-12T19:17

туризм

амстердам

атланта

шереметьево (аэропорт)

лас-вегас

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лос-анджелес

новости - туризм

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стюардесса, побывавшая в десятках аэропортов, рассказала о необычных комнатах в воздушных гаванях разных городов, сообщает "Турпром".Например, в аэропорту Схипхол в Амстердаме обустроено пространство для медитации, где можно расслабиться после напряженного полета. Помимо комнаты для релакса, в здании аэровокзала есть морг, сообщает The Sun. "Печальная реальность такова, что люди умирают в пути и в воздухе — если бортпроводник использует термин "Джим Уилсон" или аббревиатуру "HR", можете быть уверены, что в самолете есть гроб с останками", — утверждают эксперты.Необычная сенсорная комната в Шенноне (Ирландия) предназначена для особенных туристов — тех, кто является участником программы специальной помощи. Среди них — пассажиры с аутизмом, ограниченными возможностями и пожилые путешественники. "Обстановка помещения успокаивает благодаря светодиодам, меняющим цвет, "волнистой" стене и водной трубке с пузырьками", — уточняет издание. В здании аэровокзала в Лас-Вегасе обустроили комфортные спальные комнаты. За два часа пребывания там просят 35 долларов (почти 2,5 тысячи рублей). Есть подобные капсульные отели и в московском аэропорту Шереметьево.В чикагском аэропорту О’Хара расположен зал для занятий йогой. Он отделан зеркалами, на мониторах — трансляция видео с асанами и информацией о рейсе. Комната предназначена для тех, кому нужно отдохнуть перед долгим перелетом.В аэропорту Питтсбурга есть камеры для содержания буйных и пьяных туристов. Также туда могут поместить и нелегалов. Номер напоминает настоящую тюремную камеру: внутри небольшого пространства расположены металлическая скамья/кровать, привинченная к стене, туалет, умывальник, зеркало из нержавеющей стали и решетка на двери.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211111/finlyandiya-1758361895.html

амстердам

атланта

лас-вегас

ирландия

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, атланта, шереметьево (аэропорт), лас-вегас, ирландия, лос-анджелес, новости - туризм, пассажиры, туристы