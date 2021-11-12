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Туризм
https://ria.ru/20211112/aeroporty-1758536353.html
Стюардесса рассказала о тайных комнатах в аэропортах
Стюардесса рассказала о тайных комнатах в аэропортах - РИА Новости, 12.11.2021
Стюардесса рассказала о тайных комнатах в аэропортах
Стюардесса, побывавшая в десятках аэропортов, рассказала о необычных комнатах в воздушных гаванях разных городов, сообщает "Турпром". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:17
2021-11-12T19:17
туризм
амстердам
атланта
шереметьево (аэропорт)
лас-вегас
ирландия
лос-анджелес
новости - туризм
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стюардесса, побывавшая в десятках аэропортов, рассказала о необычных комнатах в воздушных гаванях разных городов, сообщает "Турпром".Например, в аэропорту Схипхол в Амстердаме обустроено пространство для медитации, где можно расслабиться после напряженного полета. Помимо комнаты для релакса, в здании аэровокзала есть морг, сообщает The Sun. "Печальная реальность такова, что люди умирают в пути и в воздухе — если бортпроводник использует термин "Джим Уилсон" или аббревиатуру "HR", можете быть уверены, что в самолете есть гроб с останками", — утверждают эксперты.Необычная сенсорная комната в Шенноне (Ирландия) предназначена для особенных туристов — тех, кто является участником программы специальной помощи. Среди них — пассажиры с аутизмом, ограниченными возможностями и пожилые путешественники. "Обстановка помещения успокаивает благодаря светодиодам, меняющим цвет, "волнистой" стене и водной трубке с пузырьками", — уточняет издание. В здании аэровокзала в Лас-Вегасе обустроили комфортные спальные комнаты. За два часа пребывания там просят 35 долларов (почти 2,5 тысячи рублей). Есть подобные капсульные отели и в московском аэропорту Шереметьево.В чикагском аэропорту О’Хара расположен зал для занятий йогой. Он отделан зеркалами, на мониторах — трансляция видео с асанами и информацией о рейсе. Комната предназначена для тех, кому нужно отдохнуть перед долгим перелетом.В аэропорту Питтсбурга есть камеры для содержания буйных и пьяных туристов. Также туда могут поместить и нелегалов. Номер напоминает настоящую тюремную камеру: внутри небольшого пространства расположены металлическая скамья/кровать, привинченная к стене, туалет, умывальник, зеркало из нержавеющей стали и решетка на двери.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211111/finlyandiya-1758361895.html
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амстердам, атланта, шереметьево (аэропорт), лас-вегас, ирландия, лос-анджелес, новости - туризм, пассажиры, туристы
19:17 12.11.2021
 
Стюардесса рассказала о тайных комнатах в аэропортах

В аэропортах есть места для сна, йоги, медитации и даже морг и тюрьма

© РИА Новости / Руслан КривобокПервый в Москве отель капсульного типа "Воздушный экспресс" открылся в аэропорту "Шереметьево"
Первый в Москве отель капсульного типа Воздушный экспресс открылся в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Стюардесса, побывавшая в десятках аэропортов, рассказала о необычных комнатах в воздушных гаванях разных городов, сообщает "Турпром".
Например, в аэропорту Схипхол в Амстердаме обустроено пространство для медитации, где можно расслабиться после напряженного полета.
Помимо комнаты для релакса, в здании аэровокзала есть морг, сообщает The Sun. "Печальная реальность такова, что люди умирают в пути и в воздухе — если бортпроводник использует термин "Джим Уилсон" или аббревиатуру "HR", можете быть уверены, что в самолете есть гроб с останками", — утверждают эксперты.
Необычная сенсорная комната в Шенноне (Ирландия) предназначена для особенных туристов — тех, кто является участником программы специальной помощи. Среди них — пассажиры с аутизмом, ограниченными возможностями и пожилые путешественники. "Обстановка помещения успокаивает благодаря светодиодам, меняющим цвет, "волнистой" стене и водной трубке с пузырьками", — уточняет издание.
В здании аэровокзала в Лас-Вегасе обустроили комфортные спальные комнаты. За два часа пребывания там просят 35 долларов (почти 2,5 тысячи рублей). Есть подобные капсульные отели и в московском аэропорту Шереметьево.
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В чикагском аэропорту О’Хара расположен зал для занятий йогой. Он отделан зеркалами, на мониторах — трансляция видео с асанами и информацией о рейсе. Комната предназначена для тех, кому нужно отдохнуть перед долгим перелетом.
В аэропорту Питтсбурга есть камеры для содержания буйных и пьяных туристов. Также туда могут поместить и нелегалов. Номер напоминает настоящую тюремную камеру: внутри небольшого пространства расположены металлическая скамья/кровать, привинченная к стене, туалет, умывальник, зеркало из нержавеющей стали и решетка на двери.
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