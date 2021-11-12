https://ria.ru/20211112/aeroflot-1758852209.html
Лавров ответил на обвинения против "Аэрофлота" по ситуации с мигрантами
Лавров ответил на обвинения против "Аэрофлота" по ситуации с мигрантами - РИА Новости, 12.11.2021
Лавров ответил на обвинения против "Аэрофлота" по ситуации с мигрантами
Все понимают, что обвинения в адрес "Аэрофлота" по миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются глупостью, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:40
2021-11-12T21:40
2021-11-12T21:40
в мире
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ливия
польша
аэрофлот
сергей лавров
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Все понимают, что обвинения в адрес "Аэрофлота" по миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются глупостью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Про "Аэрофлот" даже речи не заходило, все понимают, что это глупость", - сказал он по итогам международной конференции по Ливии.
https://ria.ru/20211112/granitsa-1758783718.html
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в мире, белоруссия, ливия, польша, аэрофлот, сергей лавров, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Лавров ответил на обвинения против "Аэрофлота" по ситуации с мигрантами
Лавров: понятно, что обвинения против "Аэрофлота" по ситуации на границе Польши - глупость