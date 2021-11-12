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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211112/abkhaziya-1758794517.html
В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба
В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба - РИА Новости, 12.11.2021
В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба
В Абхазию из РФ в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Эдуард Бутба. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:58
2021-11-12T16:58
распространение коронавируса
в мире
абхазия
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. В Абхазию из РФ в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Эдуард Бутба.Ранее Бутба сообщил РИА Новости, что ситуация в Абхазии с коронавирусом остается сложной, но контролируемой."Благодаря переговорам (президента Абхазии – ред.) Аслана Георгиевича Бжании в Российской Федерации была одобрена партия вакцины "Спутник V", - сказал он.Первые шесть тысяч доз вакцины должны прибыть 15 ноября.В начале августа в Абхазию из России было доставлено 5 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже было поставлено 6,5 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале мая в стране началась прививочная кампания.
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в мире, абхазия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:58 12.11.2021
 
В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба

Глава Минздрава Абхазии заявил, что 15 ноября поступят шесть тысяч доз "Спутника V"

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик замеряет сатурацию у женщины перед прививкой от коронавирусной инфекции COVID-19 российским препаратом Sputnik V в больнице в Сухуме
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. В Абхазию из РФ в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Эдуард Бутба.
Ранее Бутба сообщил РИА Новости, что ситуация в Абхазии с коронавирусом остается сложной, но контролируемой.
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 22:24Распространение коронавируса
В Абхазии начнется вакцинация "Спутником Лайт"
"Благодаря переговорам (президента Абхазии – ред.) Аслана Георгиевича Бжании в Российской Федерации была одобрена партия вакцины "Спутник V", - сказал он.
Первые шесть тысяч доз вакцины должны прибыть 15 ноября.
В начале августа в Абхазию из России было доставлено 5 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже было поставлено 6,5 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале мая в стране началась прививочная кампания.
 
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