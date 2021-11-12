https://ria.ru/20211112/abkhaziya-1758794517.html

В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба

В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба - РИА Новости, 12.11.2021

В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба

В Абхазию из РФ в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Эдуард Бутба. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:58

2021-11-12T16:58

2021-11-12T16:58

распространение коронавируса

в мире

абхазия

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732797467_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_b19e54fa1e84382e7b70eb40d6d91881.jpg

СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. В Абхазию из РФ в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Эдуард Бутба.Ранее Бутба сообщил РИА Новости, что ситуация в Абхазии с коронавирусом остается сложной, но контролируемой."Благодаря переговорам (президента Абхазии – ред.) Аслана Георгиевича Бжании в Российской Федерации была одобрена партия вакцины "Спутник V", - сказал он.Первые шесть тысяч доз вакцины должны прибыть 15 ноября.В начале августа в Абхазию из России было доставлено 5 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже было поставлено 6,5 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале мая в стране началась прививочная кампания.

https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745120835.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, абхазия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии