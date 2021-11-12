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В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба
В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба - РИА Новости, 12.11.2021
В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба
В Абхазию из РФ в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Эдуард Бутба. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:58
2021-11-12T16:58
2021-11-12T16:58
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. В Абхазию из РФ в ближайшее время поступит новая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Эдуард Бутба.Ранее Бутба сообщил РИА Новости, что ситуация в Абхазии с коронавирусом остается сложной, но контролируемой."Благодаря переговорам (президента Абхазии – ред.) Аслана Георгиевича Бжании в Российской Федерации была одобрена партия вакцины "Спутник V", - сказал он.Первые шесть тысяч доз вакцины должны прибыть 15 ноября.В начале августа в Абхазию из России было доставлено 5 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В конце апреля в республику уже было поставлено 6,5 тысячи доз вакцины "Спутник V", в начале мая в стране началась прививочная кампания.
https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745120835.html
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в мире, абхазия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Абхазию поступит новая партия "Спутника V", заявил глава Минздрава Бутба
Глава Минздрава Абхазии заявил, что 15 ноября поступят шесть тысяч доз "Спутника V"