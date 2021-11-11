https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758600456.html

Главред "Дождя"* считает, что для иска Жириновского нет оснований

Главред "Дождя"* считает, что для иска Жириновского нет оснований - РИА Новости, 11.11.2021

Главред "Дождя"* считает, что для иска Жириновского нет оснований

Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко считает, что нет никаких оснований для иска лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за обвинения политика в сексуальных... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:27

2021-11-11T16:27

2021-11-11T16:27

общество

владимир жириновский

лдпр

тихон дзядко

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко считает, что нет никаких оснований для иска лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за обвинения политика в сексуальных домогательствах, но готовы к судебному разбирательству.Ранее стало известно, что Жириновский подал в суд на телеканал "Дождь"* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений политика в сексуальных домогательствах."Считаю, что никаких оснований для иска нет, но, конечно же, все будет решено в судебном порядке, как и полагается", - сказал РИА Новости Дзядко.* СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758508216.html

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общество, владимир жириновский, лдпр, тихон дзядко