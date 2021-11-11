https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758600456.html
Главред "Дождя"* считает, что для иска Жириновского нет оснований
Главред "Дождя"* считает, что для иска Жириновского нет оснований - РИА Новости, 11.11.2021
Главред "Дождя"* считает, что для иска Жириновского нет оснований
Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко считает, что нет никаких оснований для иска лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за обвинения политика в сексуальных... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:27
2021-11-11T16:27
2021-11-11T16:27
общество
владимир жириновский
лдпр
тихон дзядко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко считает, что нет никаких оснований для иска лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за обвинения политика в сексуальных домогательствах, но готовы к судебному разбирательству.Ранее стало известно, что Жириновский подал в суд на телеканал "Дождь"* и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за обвинений политика в сексуальных домогательствах."Считаю, что никаких оснований для иска нет, но, конечно же, все будет решено в судебном порядке, как и полагается", - сказал РИА Новости Дзядко.* СМИ, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20211111/zhirinovskiy-1758508216.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07875a4445968bf7dbc73ecfea0313f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир жириновский, лдпр, тихон дзядко
Главред "Дождя"* считает, что для иска Жириновского нет оснований
Главред "Дождя"*: для иска Жириновского из-за обвинений в домогательствах нет оснований