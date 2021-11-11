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Жириновский назвал "самый прогнивший" российский регион
Жириновский назвал самую "прогнившую" часть России - РИА Новости, 11.11.2021
Жириновский назвал "самый прогнивший" российский регион
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал южную часть России самой коррумпированной. Фрагмент его выступления опубликовал телеграм-канал Ura.ru. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:05
2021-11-11T10:05
2021-11-11T10:51
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал южную часть России самой коррумпированной. Фрагмент его выступления опубликовал телеграм-канал Ura.ru."Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!" — выразил мнение политик, отметив, что знает это на своем опыте, поскольку "жил там".По его словам, "в кабинетах в Москве ничего не понимают", а представители южных регионов радушно встречают высокопоставленных гостей из столицы "хлебом-солью", а также "коврами и икрой в самолет".Ранее Жириновский раскритиковал действия большевиков во время Октябрьской революции 1917 года, назвав все революции отвратительными. Он отметил, что до событий 1917 года страна была в числе мировых лидеров в экономическом плане, а в наши дни только стремится к этому.
https://ria.ru/20211109/taksisty-1758272067.html
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москва, владимир жириновский, лдпр, россия
10:05 11.11.2021 (обновлено: 10:51 11.11.2021)
Жириновский назвал самую "прогнившую" часть России
Жириновский назвал юг России "самой прогнившей" частью страны