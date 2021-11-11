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Зеленский за осень потерял около десяти процентов рейтинга
Зеленский за осень потерял около десяти процентов рейтинга - РИА Новости, 11.11.2021
Зеленский за осень потерял около десяти процентов рейтинга
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября снизился на 10%, но он все равно остается лидером в президентском рейтинге, свидетельствуют... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:47
2021-11-11T15:55
в мире
украина
киев
партия "батькивщина"
владимир зеленский
служба безопасности украины
петр порошенко
донбасс
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября снизился на 10%, но он все равно остается лидером в президентском рейтинге, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 21,8% проголосовали бы за Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором)", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы. Согласно сентябрьскому опросу "Рейтинга", Зеленский имел 31% поддержки.В то же время 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Зеленского, а 65% не удовлетворены.По данным опроса, на втором месте бывший президент страны Петр Порошенко, его поддержали бы 14,5% опрошенных, на третьем – сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко с 11% голосов. Далее идут лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 10,8% голосов, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков с 8,8%, бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев с 6,4%, экс-глава СБУ Игорь Смешко с 5,7%. Остальные кандидаты набрали менее 5%.Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/zelenskiy-1758577464.html
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в мире, украина, киев, партия "батькивщина", владимир зеленский, служба безопасности украины, петр порошенко, донбасс, евгений мураев, оппозиционная платформа - за жизнь
15:47 11.11.2021 (обновлено: 15:55 11.11.2021)
 
Зеленский за осень потерял около десяти процентов рейтинга

Зеленский за осень потерял десять процентов рейтинга, но остается первым

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября снизился на 10%, но он все равно остается лидером в президентском рейтинге, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 21,8% проголосовали бы за Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором)", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы. Согласно сентябрьскому опросу "Рейтинга", Зеленский имел 31% поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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В то же время 33% опрошенных удовлетворены деятельностью Зеленского, а 65% не удовлетворены.
По данным опроса, на втором месте бывший президент страны Петр Порошенко, его поддержали бы 14,5% опрошенных, на третьем – сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко с 11% голосов. Далее идут лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 10,8% голосов, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков с 8,8%, бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев с 6,4%, экс-глава СБУ Игорь Смешко с 5,7%. Остальные кандидаты набрали менее 5%.
Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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