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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211111/yakutsk-1758517553.html
Свыше 70 дворовых территорий отремонтируют в Якутске в 2022 году
Свыше 70 дворовых территорий отремонтируют в Якутске в 2022 году - РИА Новости, 11.11.2021
Свыше 70 дворовых территорий отремонтируют в Якутске в 2022 году
В 2022 году в Якутске отремонтируют свыше 70 дворовых территорий, в том числе 30 – за счет федеральных средств, сообщил глава города Евгений Григорьев на своей... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:50
2021-11-11T10:50
республика саха (якутия)
якутск
евгений григорьев
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ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Якутске отремонтируют свыше 70 дворовых территорий, в том числе 30 – за счет федеральных средств, сообщил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.По словам Григорьева, в столице республики при поддержке главы региона Айсена Николаева началась реализация "Мой двор"."У меня отличная новость. В следующем году в Якутске мы дополнительно отремонтируем 30 дворовых территорий за счёт привлечения федеральных средств в рамках программы "1000 дворов на Дальнем Востоке". Теперь простая арифметика о том, сколько дворов благоустроим в 2022 году: 15 дворов - переходящие с 2021 года, 30 дворов - план на год по программе "Мой двор", 30 дворов - дополнительно по федеральной программе. Итого 75 дворов! Только за один год. Это беспрецедентные объемы работ", - написал глава города.Он также отметил, что в ближайшее время администрация города определит механизм отбора дворовых территорий. Обязательно сообщу, что нужно будет сделать, чтобы ваш двор попал в одну из программ", - добавил он.Ранее сообщалось, что власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города, в этом году будет выделено свыше 180 миллионов рублей из местного бюджета. Больше всего средств уйдет на ремонт тротуаров и реконструкцию дорог для устройства доступной среды для маломобильных групп населения, а также на реализацию программы "Светлая столица".С 2022 года в городе запланированы форум "Урбанистика северных городов", фестиваль "Современность", фестиваль для молодых скульпторов, художников, дизайнеров и архитекторов, направленный на создание различных арт-объектов, муралов, инсталляций, скульптур в городской среде, а также фестиваль граффити и другое.
https://ria.ru/20210903/vlozheniya-1748500561.html
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якутск, евгений григорьев
10:50 11.11.2021
 

Свыше 70 дворовых территорий отремонтируют в Якутске в 2022 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Якутске отремонтируют свыше 70 дворовых территорий, в том числе 30 – за счет федеральных средств, сообщил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.
По словам Григорьева, в столице республики при поддержке главы региона Айсена Николаева началась реализация "Мой двор".
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"У меня отличная новость. В следующем году в Якутске мы дополнительно отремонтируем 30 дворовых территорий за счёт привлечения федеральных средств в рамках программы "1000 дворов на Дальнем Востоке". Теперь простая арифметика о том, сколько дворов благоустроим в 2022 году: 15 дворов - переходящие с 2021 года, 30 дворов - план на год по программе "Мой двор", 30 дворов - дополнительно по федеральной программе. Итого 75 дворов! Только за один год. Это беспрецедентные объемы работ", - написал глава города.
Он также отметил, что в ближайшее время администрация города определит механизм отбора дворовых территорий. Обязательно сообщу, что нужно будет сделать, чтобы ваш двор попал в одну из программ", - добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Якутска с 2021 года начнут реализацию трехлетнего плана благоустройства и озеленения города, в этом году будет выделено свыше 180 миллионов рублей из местного бюджета. Больше всего средств уйдет на ремонт тротуаров и реконструкцию дорог для устройства доступной среды для маломобильных групп населения, а также на реализацию программы "Светлая столица".
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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С 2022 года в городе запланированы форум "Урбанистика северных городов", фестиваль "Современность", фестиваль для молодых скульпторов, художников, дизайнеров и архитекторов, направленный на создание различных арт-объектов, муралов, инсталляций, скульптур в городской среде, а также фестиваль граффити и другое.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскЕвгений Григорьев
 
 
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