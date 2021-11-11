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Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки "Российская империя"

Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки "Российская империя" - РИА Новости, 11.11.2021

Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки "Российская империя"

18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию в Государственном историческом музее выставки "Российская империя".

2021-11-11T17:52

2021-11-11T17:52

2021-11-11T17:52

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Задать вопросУчастники:- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- руководитель Гохрана России Андрей ЮРИН;- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- президент Объединенной металлургической компании Наталья ЕРЕМИНА;- художник выставки Юлия НАПОЛОВА.Новый выставочный проект (1 декабря 2021 г. – 1 марта 2022 г.) продолжит серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 150-летию Государственного исторического музея. В экспозиции показана история развития Российской империи, раскрыты основные темы, связанные с политико-территориальным устройством государства: авторитарность власти, обширность территории, многонациональность, значительный социально-экономический потенциал, наличие сильной регулярной армии как гаранта безопасности и церкви как социальной и духовной опоры государства.Большая часть из 400 музейных предметов будет представлена впервые. Символическим экспонатом будет реплика одной из главных императорских регалий – Большой императорской короны, специально предоставленная Гохраном России.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы