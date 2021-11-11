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Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки "Российская империя"
Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки "Российская империя" - РИА Новости, 11.11.2021
Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки "Российская империя"
18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию в Государственном историческом музее выставки "Российская империя".
2021-11-11T17:52
2021-11-11T17:52
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- руководитель Гохрана России Андрей ЮРИН;- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- президент Объединенной металлургической компании Наталья ЕРЕМИНА;- художник выставки Юлия НАПОЛОВА.Новый выставочный проект (1 декабря 2021 г. – 1 марта 2022 г.) продолжит серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 150-летию Государственного исторического музея. В экспозиции показана история развития Российской империи, раскрыты основные темы, связанные с политико-территориальным устройством государства: авторитарность власти, обширность территории, многонациональность, значительный социально-экономический потенциал, наличие сильной регулярной армии как гаранта безопасности и церкви как социальной и духовной опоры государства.Большая часть из 400 музейных предметов будет представлена впервые. Символическим экспонатом будет реплика одной из главных императорских регалий – Большой императорской короны, специально предоставленная Гохраном России.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:52 11.11.2021
 

Онлайн-конференция об открытии в ГИМ выставки "Российская империя"

Читать ria.ru в
18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная открытию в Государственном историческом музее выставки "Российская империя".
Задать вопрос
Участники:
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- руководитель Гохрана России Андрей ЮРИН;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- президент Объединенной металлургической компании Наталья ЕРЕМИНА;
- художник выставки Юлия НАПОЛОВА.
Новый выставочный проект (1 декабря 2021 г. – 1 марта 2022 г.) продолжит серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 150-летию Государственного исторического музея. В экспозиции показана история развития Российской империи, раскрыты основные темы, связанные с политико-территориальным устройством государства: авторитарность власти, обширность территории, многонациональность, значительный социально-экономический потенциал, наличие сильной регулярной армии как гаранта безопасности и церкви как социальной и духовной опоры государства.
Большая часть из 400 музейных предметов будет представлена впервые. Символическим экспонатом будет реплика одной из главных императорских регалий – Большой императорской короны, специально предоставленная Гохраном России.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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