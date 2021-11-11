https://ria.ru/20211111/vyrubka-1758643812.html

Власти Кубани разработают систему мер по пресечению незаконной вырубки леса

Власти Кубани разработают систему мер по пресечению незаконной вырубки леса - РИА Новости, 11.11.2021

Власти Кубани разработают систему мер по пресечению незаконной вырубки леса

Власти Краснодарского края разработают систему мер по пресечению незаконной вырубки леса, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:45

2021-11-11T19:45

2021-11-11T19:47

краснодарский край

вениамин кондратьев

жкх

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработают систему мер по пресечению незаконной вырубки леса, сообщает администрация региона."На сегодняшний день из всех фактов незаконной рубки деревьев возбуждены дела только по трети случаев. Работа зачастую начинается после вмешательства руководства региона. Но первые сигналы должны идти именно от власти на местах. Мы должны подготовить алгоритм мер, которые пресекут незаконную вырубку леса и добычу нерудных материалов", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что речь об этом шла на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии края."Пятую часть территории края занимают леса. Наша задача сохранить их, но в полной мере ее решить пока не удается. В 2021 году объем незаконной рубки сократился на треть. В прошлом году вырубили 4,9 тысячи кубометров леса, в этом – 2,2 тысячи кубометров – ущерб составил 260 миллионов рублей. Черные лесорубы наносят огромный ущерб и бюджету, и экологии", – заключил Кондратьев.Он добавил, что Краснодарский край – один из лидеров страны по объемам строительства - практически все основные стройматериалы – цемент, песок, гравий производят на Кубани.

https://ria.ru/20211018/tayga-1754755940.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев, жкх, россия