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Онлайн-конференция о медийной активности вузов
Онлайн-конференция о медийной активности вузов - РИА Новости, 11.11.2021
Онлайн-конференция о медийной активности вузов
15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Рейтинг медийной активности высших учебных заведений".
2021-11-11T18:03
2021-11-11T18:31
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена ДРУЖИНИНА;- ректор НИУ ВШЭ Никита АНИСИМОВ;- руководитель пресс-службы Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Эдуард НИКУЛЬНИКОВ;- руководитель пресс-службы Пермского государственного национального исследовательского университета Наталья ПЕЧИЩЕВА.Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.В рамках мероприятия будет представлен Рейтинг медийной активности высших учебных заведений за ноябрь 2021 года, рассмотрены успешные кейсы лидеров исследования, отражена динамика роста показателей за квартал (июль-октябрь), освещены итоги внедрения объективной системы оценки эффективности работы вузов в медиапространстве.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
18:03 11.11.2021 (обновлено: 18:31 11.11.2021)
 

Онлайн-конференция о медийной активности вузов

Читать ria.ru в
15 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Рейтинг медийной активности высших учебных заведений".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена ДРУЖИНИНА;
- ректор НИУ ВШЭ Никита АНИСИМОВ;
- руководитель пресс-службы Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина Эдуард НИКУЛЬНИКОВ;
- руководитель пресс-службы Пермского государственного национального исследовательского университета Наталья ПЕЧИЩЕВА.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В рамках мероприятия будет представлен Рейтинг медийной активности высших учебных заведений за ноябрь 2021 года, рассмотрены успешные кейсы лидеров исследования, отражена динамика роста показателей за квартал (июль-октябрь), освещены итоги внедрения объективной системы оценки эффективности работы вузов в медиапространстве.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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