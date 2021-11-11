https://ria.ru/20211111/volodin-1758501266.html
Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши
Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 11.11.2021
Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску из-за ситуации с мигрантами, но им надо перестать перекладывать... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:07
2021-11-11T09:07
2021-11-11T09:25
в мире
парламентская ассамблея совета европы
вячеслав володин
обсе
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
италия
сирия
ирак
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску из-за ситуации с мигрантами, но им надо перестать перекладывать ответственность и помочь беженцам.По его словам, причина ситуации с беженцами на белорусско-польской границе ― многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока."Большая часть беженцев ― выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия ― ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Сегодня же граждане этих стран вынуждены искать убежища, продолжил он."В этой ситуации правильно, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам", - заявил Володин.Также он отметил, что Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в этой ситуации, как это делалось в отношении Турции или Италии, а наоборот, Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие в отношении людей, находящихся на границе. При этом заявлений с осуждением подобных радикальных действий со стороны Запада не слышно, вместо этого "бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии", добавил Володин."Что это, если не двойные стандарты?" - отметил он.Также он добавил, что позиция руководства Белоруссии заслуживает уважения, чего нельзя сказать о тех, "кто своими действиями создал проблему"."Со своей стороны будем поддерживать Белоруссию, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов", - заявил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20211110/migranty-1758368207.html
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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц.
2021-11-11T09:07
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T09:07
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РИА Новости
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, вячеслав володин, обсе, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, италия, сирия, ирак, евросоюз, госдума рф, европарламент
09:07 11.11.2021 (обновлено: 09:25 11.11.2021)
Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши
Спикер Госдумы Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши