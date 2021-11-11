https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758601371.html
Мясников потребовал судить врачей-антипрививочников
Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников - РИА Новости, 11.11.2021
Мясников потребовал судить врачей-антипрививочников
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:30
2021-11-11T16:30
2021-11-11T16:30
распространение коронавируса
общество
каменск-уральский
здоровье - общество
владимир соловьев (телеведущий)
россия
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и агитирующих пациентов не прививаться."Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление?" — отметил специалист и добавил, что помимо уголовной ответственности такого врача необходимо лишить доступа к профессии.Ранее вице-мэр Каменск-Уральского Денис Нестеров, отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямой линии, заявил, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, должны переехать из России, чтобы не подвергать риску жизни тех, кто прошел вакцинацию. Позже мэр города Алексей Герасимов назвал высказывание своего заместителя неправильным и предположил, что оно было сделано "на эмоциях".Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцин, превысило 60 миллионов. Коллективный иммунитет оценивают в 48 процентов.
https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758569519.html
https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758545485.html
каменск-уральский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:18:600:467_1920x0_80_0_0_441304fcc74b450207a1bfeee8b16168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, каменск-уральский, здоровье - общество, владимир соловьев (телеведущий), россия, коронавирус в россии, александр мясников (врач), вакцинация россиян от covid-19
Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников
Доктор Мясников призвал уголовно наказывать врачей, отговаривающих от вакцинации