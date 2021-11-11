https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758601371.html

Мясников потребовал судить врачей-антипрививочников

Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников - РИА Новости, 11.11.2021

Мясников потребовал судить врачей-антипрививочников

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:30

2021-11-11T16:30

2021-11-11T16:30

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общество

каменск-уральский

здоровье - общество

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россия

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и агитирующих пациентов не прививаться."Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление?" — отметил специалист и добавил, что помимо уголовной ответственности такого врача необходимо лишить доступа к профессии.Ранее вице-мэр Каменск-Уральского Денис Нестеров, отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямой линии, заявил, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, должны переехать из России, чтобы не подвергать риску жизни тех, кто прошел вакцинацию. Позже мэр города Алексей Герасимов назвал высказывание своего заместителя неправильным и предположил, что оно было сделано "на эмоциях".Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцин, превысило 60 миллионов. Коллективный иммунитет оценивают в 48 процентов.

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https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758545485.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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