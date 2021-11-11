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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758601371.html
Мясников потребовал судить врачей-антипрививочников
Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников - РИА Новости, 11.11.2021
Мясников потребовал судить врачей-антипрививочников
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:30
2021-11-11T16:30
распространение коронавируса
общество
каменск-уральский
здоровье - общество
владимир соловьев (телеведущий)
россия
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и агитирующих пациентов не прививаться."Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление?" — отметил специалист и добавил, что помимо уголовной ответственности такого врача необходимо лишить доступа к профессии.Ранее вице-мэр Каменск-Уральского Денис Нестеров, отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямой линии, заявил, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, должны переехать из России, чтобы не подвергать риску жизни тех, кто прошел вакцинацию. Позже мэр города Алексей Герасимов назвал высказывание своего заместителя неправильным и предположил, что оно было сделано "на эмоциях".Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцин, превысило 60 миллионов. Коллективный иммунитет оценивают в 48 процентов.
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общество, каменск-уральский, здоровье - общество, владимир соловьев (телеведущий), россия, коронавирус в россии, александр мясников (врач), вакцинация россиян от covid-19
16:30 11.11.2021
 
Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников

Доктор Мясников призвал уголовно наказывать врачей, отговаривающих от вакцинации

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым резко высказался о медиках, выступающих против вакцинации и агитирующих пациентов не прививаться.
"Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление?" — отметил специалист и добавил, что помимо уголовной ответственности такого врача необходимо лишить доступа к профессии.
Проверка наличия у посетителей QR-кодов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:09Распространение коронавируса
Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации
Ранее вице-мэр Каменск-Уральского Денис Нестеров, отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямой линии, заявил, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, должны переехать из России, чтобы не подвергать риску жизни тех, кто прошел вакцинацию. Позже мэр города Алексей Герасимов назвал высказывание своего заместителя неправильным и предположил, что оно было сделано "на эмоциях".
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцин, превысило 60 миллионов. Коллективный иммунитет оценивают в 48 процентов.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоКаменск-УральскийЗдоровье - ОбществоВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияКоронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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