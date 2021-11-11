https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758545252.html

На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных

На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных - РИА Новости, 11.11.2021

На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных

Обязательная вакцинация от коронавируса жителей, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:34

2021-11-11T12:34

2021-11-11T14:18

распространение коронавируса

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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вакцинация россиян от covid-19

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КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров вводится на Кубани, сообщается в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю."Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением", - говорится в постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потёмкиной, опубликованном на сайте ведомства в четверг.Отмечается, что данное требование не будет распространяться на имеющих противопоказания к вакцинации.Кроме того, документ предписывает руководителям организаций и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах соцобслуживания и МФЦ, до 13 декабря обеспечить проведение прививок одним компонентом вакцины от COVID, а к 13 января полностью привить не менее 80% своих работников.

https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758548797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19