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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/vaktsinatsiya-1758545252.html
На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных
На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных - РИА Новости, 11.11.2021
На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:34
2021-11-11T14:18
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров вводится на Кубани, сообщается в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю."Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением", - говорится в постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потёмкиной, опубликованном на сайте ведомства в четверг.Отмечается, что данное требование не будет распространяться на имеющих противопоказания к вакцинации.Кроме того, документ предписывает руководителям организаций и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах соцобслуживания и МФЦ, до 13 декабря обеспечить проведение прививок одним компонентом вакцины от COVID, а к 13 января полностью привить не менее 80% своих работников.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:34 11.11.2021 (обновлено: 14:18 11.11.2021)
 
На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных

На Кубани решили ввести обязательную вакцинацию для хронических больных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 11 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров вводится на Кубани, сообщается в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Постановляю: 1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением", - говорится в постановлении главного санитарного врача по Краснодарскому краю Марии Потёмкиной, опубликованном на сайте ведомства в четверг.
Отмечается, что данное требование не будет распространяться на имеющих противопоказания к вакцинации.
Кроме того, документ предписывает руководителям организаций и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах соцобслуживания и МФЦ, до 13 декабря обеспечить проведение прививок одним компонентом вакцины от COVID, а к 13 января полностью привить не менее 80% своих работников.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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