Лидеры России провели уроки для детей в онкологических центрах

"Лидеры России проводят уроки профессионального ориентирования, помогают детям выбрать ту профессию, которая им интересна, и помогают узнать о широком спектре профессий, которые существуют в мире. Они также рассказывают о том, какие профессии появятся в скором времени, помогают ребятам готовиться к поступлению в вузы, рассуждают о том, что изменится в стране, в мире и как дети после лечения смогут встроиться в этот процесс. Не только дети получают пользу от проекта, а также Лидеры России учатся осваивать новую для себя специальность педагога, который работает с детьми в непростой жизненной ситуации. Мы хотим возобновить во всех регионах присутствия очные встречи и внедрить проект в новых регионах нашей страны", – приводятся в сообщении слова Остроменского.