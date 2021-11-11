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Лидеры России провели уроки для детей в онкологических центрах
Лидеры России провели уроки для детей в онкологических центрах - РИА Новости, 11.11.2021
Лидеры России провели уроки для детей в онкологических центрах
Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – возобновили... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:49
2021-11-11T14:49
общество
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – возобновили проведение очных уроков лидерства для детей из школы "УчимЗнаем", находящихся на лечении в онкологических центрах в разных городах России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Ровно год назад финалисты и победители конкурса провели в школе "УчимЗнаем" первый урок лидерства в рамках проекта клуба "Эльбрус" – "Делай чудо". Проект посвящен образованию детей, находящихся на длительном лечении в онкологических стационарах по всей стране."Сегодня эти уроки выросли в большой "Фестиваль профессий": лидеры, достигшие успехов в своих специальностях и отраслях, приходят к ученикам и проводят мотивирующие и познавательные мастер-классы с полным погружением в свои профессии. Строители, атомщики, пилоты, агрономы, юристы, нефтяники встречаются с ребятами. Встречу с детьми,как обычно, провели организатор мероприятия и ведущий школы "УчимЗнаем" Иван Долуев и автор проекта "Делай чудо", член клуба "Эльбрус", победитель конкурса "Лидеры России", главный врач родильного отделения сети клиник "Скандинавия" Владимир Остроменский", - говорится в сообщении.По словам Остроменского, уроки уже прошли в 45 регионах России.Все участники проекта проходят подготовку по работе со сложной аудиторией, с ними занимаются психологи и педагоги, по итогам обучения участники проходят финальное тестирование.
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общество, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
14:49 11.11.2021
 

Лидеры России провели уроки для детей в онкологических центрах

© Фото : АНО "РСВ"Лидеры России в рамках проекта "Делай чудо" провели урок лидерства для детей в онкологическом центре
Лидеры России в рамках проекта Делай чудо провели урок лидерства для детей в онкологическом центре - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : АНО "РСВ"
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – возобновили проведение очных уроков лидерства для детей из школы "УчимЗнаем", находящихся на лечении в онкологических центрах в разных городах России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Ровно год назад финалисты и победители конкурса провели в школе "УчимЗнаем" первый урок лидерства в рамках проекта клуба "Эльбрус" – "Делай чудо". Проект посвящен образованию детей, находящихся на длительном лечении в онкологических стационарах по всей стране.
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"Сегодня эти уроки выросли в большой "Фестиваль профессий": лидеры, достигшие успехов в своих специальностях и отраслях, приходят к ученикам и проводят мотивирующие и познавательные мастер-классы с полным погружением в свои профессии. Строители, атомщики, пилоты, агрономы, юристы, нефтяники встречаются с ребятами. Встречу с детьми,как обычно, провели организатор мероприятия и ведущий школы "УчимЗнаем" Иван Долуев и автор проекта "Делай чудо", член клуба "Эльбрус", победитель конкурса "Лидеры России", главный врач родильного отделения сети клиник "Скандинавия" Владимир Остроменский", - говорится в сообщении.
По словам Остроменского, уроки уже прошли в 45 регионах России.
"Лидеры России проводят уроки профессионального ориентирования, помогают детям выбрать ту профессию, которая им интересна, и помогают узнать о широком спектре профессий, которые существуют в мире. Они также рассказывают о том, какие профессии появятся в скором времени, помогают ребятам готовиться к поступлению в вузы, рассуждают о том, что изменится в стране, в мире и как дети после лечения смогут встроиться в этот процесс. Не только дети получают пользу от проекта, а также Лидеры России учатся осваивать новую для себя специальность педагога, который работает с детьми в непростой жизненной ситуации. Мы хотим возобновить во всех регионах присутствия очные встречи и внедрить проект в новых регионах нашей страны", – приводятся в сообщении слова Остроменского.
Все участники проекта проходят подготовку по работе со сложной аудиторией, с ними занимаются психологи и педагоги, по итогам обучения участники проходят финальное тестирование.
 
ОбществоРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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