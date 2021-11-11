Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию у границ Украины
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак обсудил с Салливаном ситуацию у границ Украины
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также возле украинских границ, сообщила в четверг пресс-служба офиса президента Украины.
"Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели встречу с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Джейкоб Салливан обменялись мнениями по ситуации на украинской границе. Советник президента США был проинформирован о текущей ситуации и шагах, которые предпринимает украинская сторона для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что помимо этого стороны обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки - взаимодействие в политической и экономической сферах, а также в сфере безопасности.
"Участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности в нашем государстве и Европе в контексте реализации проекта "Северный поток 2", а также важность недопущения использования Россией газопровода для достижения своих внешнеполитических целей", - добавили в офисе. В ходе встречи Ермак выразил убеждение, что подписание обновленной Хартии стратегического партнерства Украина-США станет усиленной моделью сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".
Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.