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Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию у границ Украины
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию у границ Украины - РИА Новости, 11.11.2021
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию у границ Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, стороны... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:20
2021-11-11T16:20
в мире
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вашингтон (город)
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министерство обороны сша
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джон кирби
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также возле украинских границ, сообщила в четверг пресс-служба офиса президента Украины."Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели встречу с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Джейкоб Салливан обменялись мнениями по ситуации на украинской границе. Советник президента США был проинформирован о текущей ситуации и шагах, которые предпринимает украинская сторона для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что помимо этого стороны обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки - взаимодействие в политической и экономической сферах, а также в сфере безопасности.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758530779.html
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в мире, сша, вашингтон (город), министерство обороны украины, министерство обороны сша, нафтогаз украины, джон кирби, юрий витренко, северный поток — 2, андрей ермак, россия, джейк салливан
16:20 11.11.2021
 
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию у границ Украины

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак обсудил с Салливаном ситуацию у границ Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также возле украинских границ, сообщила в четверг пресс-служба офиса президента Украины.
"Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели встречу с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Джейкоб Салливан обменялись мнениями по ситуации на украинской границе. Советник президента США был проинформирован о текущей ситуации и шагах, которые предпринимает украинская сторона для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 11:43
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности
Отмечается, что помимо этого стороны обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки - взаимодействие в политической и экономической сферах, а также в сфере безопасности.
"Участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности в нашем государстве и Европе в контексте реализации проекта "Северный поток 2", а также важность недопущения использования Россией газопровода для достижения своих внешнеполитических целей", - добавили в офисе. В ходе встречи Ермак выразил убеждение, что подписание обновленной Хартии стратегического партнерства Украина-США станет усиленной моделью сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".
Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Участники акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:15Сказано в эфире
Политолог: США еще придется ответить за бардак на Украине
 
В миреСШАВашингтон (город)Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны СШАНафтогаз УкраиныДжон КирбиЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Андрей ЕрмакРоссияДжейк Салливан
 
 
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