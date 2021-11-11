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Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в Евросоюз
Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в Евросоюз - РИА Новости, 11.11.2021
Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в Евросоюз
Более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и 58% - в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:44
2021-11-11T15:44
в мире
украина
евросоюз
нато
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и 58% - в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Шестьдесят два процента опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз, если бы сегодня проводился такой референдум (32% не поддержали). Пятьдесят восемь процентов поддержали бы вступление в НАТО (35% против вступления)", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы.Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211107/ukraina-1757951617.html
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в мире, украина, евросоюз, нато
15:44 11.11.2021
 
Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в Евросоюз

Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в ЕС, 58 процентов — в НАТО

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013
Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и 58% - в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Шестьдесят два процента опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз, если бы сегодня проводился такой референдум (32% не поддержали). Пятьдесят восемь процентов поддержали бы вступление в НАТО (35% против вступления)", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы.
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Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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