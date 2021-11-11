https://ria.ru/20211111/ukraina-1758592100.html

Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в Евросоюз

Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в Евросоюз - РИА Новости, 11.11.2021

Опрос: более 60 процентов украинцев поддерживают вступление в Евросоюз

Более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и 58% - в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:44

2021-11-11T15:44

2021-11-11T15:44

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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и 58% - в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"."Шестьдесят два процента опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз, если бы сегодня проводился такой референдум (32% не поддержали). Пятьдесят восемь процентов поддержали бы вступление в НАТО (35% против вступления)", - говорится в опросе, опубликованном в четверг на сайте группы.Опрос проводился с 4 по 9 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211107/ukraina-1757951617.html

https://ria.ru/20211104/potok-1757664048.html

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2021

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в мире, украина, евросоюз, нато