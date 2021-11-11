https://ria.ru/20211111/ukraina-1758589811.html

Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку

Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку - РИА Новости, 11.11.2021

Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:31

2021-11-11T15:31

2021-11-11T15:31

в мире

украина

министерство культуры украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник сообщило, что Ткаченко намерен подать в отставку из-за того, что кабмин на закрытом заседании проголосовал за отделение Госкино от министерства культуры и информационной политики Украины."Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИП (министерством культуры и информполитики – ред.). Забрать Госкино у министерства культуры и информполитики и передать его в управление кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - написал Ткаченко на своей странице в Facebook.Он сообщил, что это не единственное решение, с которым он не может согласиться. "Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - написал Ткаченко.По его словам, за время работы в министерстве он успел сделать около 50% из запланированного, в частности, удалось превратить вопрос борьбы с дезинформацией "в конкретные действия" и разработать государственную целевую программу по поддержке народных художественных промыслов.

https://ria.ru/20211103/ukraina-1757612031.html

https://ria.ru/20211027/ukraina-1756524304.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, министерство культуры украины