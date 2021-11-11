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Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку
Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку - РИА Новости, 11.11.2021
Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:31
2021-11-11T15:31
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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник сообщило, что Ткаченко намерен подать в отставку из-за того, что кабмин на закрытом заседании проголосовал за отделение Госкино от министерства культуры и информационной политики Украины."Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИП (министерством культуры и информполитики – ред.). Забрать Госкино у министерства культуры и информполитики и передать его в управление кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - написал Ткаченко на своей странице в Facebook.Он сообщил, что это не единственное решение, с которым он не может согласиться. "Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - написал Ткаченко.По его словам, за время работы в министерстве он успел сделать около 50% из запланированного, в частности, удалось превратить вопрос борьбы с дезинформацией "в конкретные действия" и разработать государственную целевую программу по поддержке народных художественных промыслов.
https://ria.ru/20211103/ukraina-1757612031.html
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в мире, украина, министерство культуры украины
15:31 11.11.2021
 
Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку

Министр культуры Украины Ткаченко написал заявление об отставке

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник сообщило, что Ткаченко намерен подать в отставку из-за того, что кабмин на закрытом заседании проголосовал за отделение Госкино от министерства культуры и информационной политики Украины.
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"Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИП (министерством культуры и информполитики – ред.). Забрать Госкино у министерства культуры и информполитики и передать его в управление кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - написал Ткаченко на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что это не единственное решение, с которым он не может согласиться. "Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", - написал Ткаченко.
По его словам, за время работы в министерстве он успел сделать около 50% из запланированного, в частности, удалось превратить вопрос борьбы с дезинформацией "в конкретные действия" и разработать государственную целевую программу по поддержке народных художественных промыслов.
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