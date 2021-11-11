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Макей обвинил власти Украины в "плясках под дудку" внешних сил
Макей обвинил власти Украины в "плясках под дудку" внешних сил - РИА Новости, 11.11.2021
Макей обвинил власти Украины в "плясках под дудку" внешних сил
Минск хочет нормальных отношений с Киевом, но Украина "пляшет под дудку" внешних сил, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:12
2021-11-11T12:45
в мире
украина
киев
белоруссия
минск
ситуация в днр и лнр
мид белоруссии
владимир макей
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минск хочет нормальных отношений с Киевом, но Украина "пляшет под дудку" внешних сил, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Мы хотели бы, чтобы это была граница мира, дружбы и согласия. Как сказал когда-то президент Беларуси, мы к вам не на танке приедем, а на тракторе, чтобы помочь посеять или убрать урожай. Поэтому с нашей стороны никогда не будет исходить угрозы для Украины. Но мы хотели бы видеть подобного рода ответные действия и со стороны наших соседей. Пока мы лишь видим, что Украина пляшет под дудку, скажем, каких-то внешних сил. Возможно, они выполняют чей-то политический заказ", - сказал он.По словам Макея, "те действия, которые предпринимаются по отношению к Беларуси, для нас абсолютно неприемлемы". "Более того, Украина иногда даже опережает наших европейских партнеров в порыве антибелорусской страсти, как, например, в ситуации с закрытием воздушного пространства для "Белавиа" сразу же после инцидента с самолетом Ryanair. Но тем не менее мы рассматриваем Украину как дружественный народ, и заинтересованы в том, чтобы и далее сохранять дружеские, нормальные отношения", - отметил глава белорусского МИД.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.Полный текст интервью читайте на ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211110/krym-1758462736.html
https://ria.ru/20211109/zakharova-1758196029.html
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в мире, украина, киев, белоруссия, минск, ситуация в днр и лнр, мид белоруссии, владимир макей
12:12 11.11.2021 (обновлено: 12:45 11.11.2021)
 
Макей обвинил власти Украины в "плясках под дудку" внешних сил

Макей: Минск хочет нормальных отношений с Киевом, но Украина пляшет под дудку внешних сил

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минск хочет нормальных отношений с Киевом, но Украина "пляшет под дудку" внешних сил, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Мы хотели бы, чтобы это была граница мира, дружбы и согласия. Как сказал когда-то президент Беларуси, мы к вам не на танке приедем, а на тракторе, чтобы помочь посеять или убрать урожай. Поэтому с нашей стороны никогда не будет исходить угрозы для Украины. Но мы хотели бы видеть подобного рода ответные действия и со стороны наших соседей. Пока мы лишь видим, что Украина пляшет под дудку, скажем, каких-то внешних сил. Возможно, они выполняют чей-то политический заказ", - сказал он.
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По словам Макея, "те действия, которые предпринимаются по отношению к Беларуси, для нас абсолютно неприемлемы". "Более того, Украина иногда даже опережает наших европейских партнеров в порыве антибелорусской страсти, как, например, в ситуации с закрытием воздушного пространства для "Белавиа" сразу же после инцидента с самолетом Ryanair. Но тем не менее мы рассматриваем Украину как дружественный народ, и заинтересованы в том, чтобы и далее сохранять дружеские, нормальные отношения", - отметил глава белорусского МИД.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Полный текст интервью читайте на ria.ru >>>
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В миреУкраинаКиевБелоруссияМинскСитуация в ДНР и ЛНРМИД БелоруссииВладимир Макей
 
 
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