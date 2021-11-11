https://ria.ru/20211111/ukraina-1758530779.html

Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности

Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности - РИА Новости, 11.11.2021

Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак обсудили с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:43

2021-11-11T11:43

2021-11-11T11:43

в мире

сша

смоленская область

владимир зеленский

министерство обороны украины

министерство обороны сша

джон кирби

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106508/12/1065081273_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a15c2f72035bbab2be87b918f3b64d8c.jpg

КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак обсудили с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд двустороннее сотрудничество и ситуацию с безопасностью в Донбассе и возле украинской границы, сообщила в четверг пресс-служба МИД.По данным пресс-службы, во время встречи, которая прошла в среду в Вашингтоне, стороны отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в этом году удалось значительно укрепить благодаря усилиям президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена."Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках комиссии стратегического партнерства Украина-США, уделили внимание актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.Как отмечается, Нуланд заверила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины "в условиях продолжающейся российской агрессии" и дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".

https://ria.ru/20211111/antonov-1758497679.html

https://ria.ru/20211110/ukraina-1758390341.html

сша

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, смоленская область, владимир зеленский, министерство обороны украины, министерство обороны сша, джон кирби, андрей ермак, россия