Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758530779.html
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности - РИА Новости, 11.11.2021
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак обсудили с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:43
2021-11-11T11:43
в мире
сша
смоленская область
владимир зеленский
министерство обороны украины
министерство обороны сша
джон кирби
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106508/12/1065081273_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a15c2f72035bbab2be87b918f3b64d8c.jpg
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак обсудили с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд двустороннее сотрудничество и ситуацию с безопасностью в Донбассе и возле украинской границы, сообщила в четверг пресс-служба МИД.По данным пресс-службы, во время встречи, которая прошла в среду в Вашингтоне, стороны отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в этом году удалось значительно укрепить благодаря усилиям президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена."Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках комиссии стратегического партнерства Украина-США, уделили внимание актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.Как отмечается, Нуланд заверила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины "в условиях продолжающейся российской агрессии" и дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".
https://ria.ru/20211111/antonov-1758497679.html
https://ria.ru/20211110/ukraina-1758390341.html
сша
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106508/12/1065081273_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_0e81e521ad9cb3c406521ffa663695b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, смоленская область, владимир зеленский, министерство обороны украины, министерство обороны сша, джон кирби, андрей ермак, россия
11:43 11.11.2021
 
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности

Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд безопасность в Донбассе

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак обсудили с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд двустороннее сотрудничество и ситуацию с безопасностью в Донбассе и возле украинской границы, сообщила в четверг пресс-служба МИД.
По данным пресс-службы, во время встречи, которая прошла в среду в Вашингтоне, стороны отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в этом году удалось значительно укрепить благодаря усилиям президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 08:26
Посол России назвал новую хартию США и Украины набором вредных лозунгов
"Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках комиссии стратегического партнерства Украина-США, уделили внимание актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Нуланд заверила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины "в условиях продолжающейся российской агрессии" и дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 13:35
Кулеба раскрыл подробности новой хартии Украины и США о партнерстве
 
В миреСШАСмоленская областьВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныМинистерство обороны СШАДжон КирбиАндрей ЕрмакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тиграНазван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ