Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд вопросы безопасности
Главы МИД и офиса президента Украины обсудили с Нуланд безопасность в Донбассе
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак обсудили с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд двустороннее сотрудничество и ситуацию с безопасностью в Донбассе и возле украинской границы, сообщила в четверг пресс-служба МИД.
По данным пресс-службы, во время встречи, которая прошла в среду в Вашингтоне, стороны отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в этом году удалось значительно укрепить благодаря усилиям президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.
"Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках комиссии стратегического партнерства Украина-США, уделили внимание актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Нуланд заверила, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины "в условиях продолжающейся российской агрессии" и дальнейшую европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".