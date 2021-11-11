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Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол
Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол - РИА Новости, 11.11.2021
Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:14
2021-11-11T08:14
2021-11-11T08:14
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России."Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.
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в мире, киев, сша, анатолий антонов, нато, дмитрий кулеба, россия
Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол
Посол России в США Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы