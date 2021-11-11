https://ria.ru/20211111/ukraina-1758497336.html

Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол

Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол - РИА Новости, 11.11.2021

Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:14

2021-11-11T08:14

2021-11-11T08:14

в мире

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анатолий антонов

нато

дмитрий кулеба

россия

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России."Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/mid-1756351593.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, анатолий антонов, нато, дмитрий кулеба, россия