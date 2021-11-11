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Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол
Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол - РИА Новости, 11.11.2021
Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:14
2021-11-11T08:14
в мире
киев
сша
анатолий антонов
нато
дмитрий кулеба
россия
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России."Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.
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в мире, киев, сша, анатолий антонов, нато, дмитрий кулеба, россия
08:14 11.11.2021
 
Любые намерения США увидеть Украину в НАТО неприемлемы, заявил посол

Посол России в США Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России.
"Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации находятся с рабочим визитом в Вашингтоне, в рамках которого состоялось подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США. США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорилось в документе.
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В миреКиевСШААнатолий АнтоновНАТОДмитрий КулебаРоссия
 
 
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