Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/ugrozy-1758577938.html
Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа
Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа - РИА Новости, 11.11.2021
Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа
Евросоюз не должен бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко по поставкам газа, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:50
2021-11-11T15:26
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
мид германии
александр лукашенко
хайко маас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745012661_95:26:1595:870_1920x0_80_0_0_ee0aa1712331e78baeb3cbcf0c2be417.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не должен бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко по поставкам газа, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции."Что касается газа... Не надо пугаться угроз Лукашенко", - сказал он.Еврокомиссар отметил важность "стратегической автономии Евросоюза в области поставок энергоресурсов". Этот вопрос учтут при формировании общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас", добавил Джентилони. Как сообщалось ранее, запуск этой программы ожидается в марте 2022 года. "В краткосрочной перспективе нам нужно наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", - добавил еврокомиссар, говоря о поставках газа.Евросоюз стремится достичь климатической нейтральности к середине века, для чего ему нужно серьёзно сократить выбросы парниковых газов, нарастить использование энергии из возобновляемых источников. Еврокомиссия считает, что газ останется важным для союза топливом в переходный период к более "чистой" энергетической системе. Сейчас ЕС импортирует 90% необходимого ему газа, основным его поставщиком остаётся Россия. Один из маршрутов поставок - через Белоруссию.Лукашенко ранее порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики.Как ранее заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас, ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о секторальных санкциях.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758560486.html
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758543045.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745012661_292:42:1396:870_1920x0_80_0_0_177bfc48d2fa3bfe67467ffd686c78e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, мид германии, александр лукашенко, хайко маас, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:50 11.11.2021 (обновлено: 15:26 11.11.2021)
 
Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа

Еврокомиссар Джентилони призвал Евросоюз не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не должен бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко по поставкам газа, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Что касается газа... Не надо пугаться угроз Лукашенко", - сказал он.
Мигранты на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 13:34
Лукашенко заявил о попытках Польши вытолкнуть мигрантов в Белоруссию
Еврокомиссар отметил важность "стратегической автономии Евросоюза в области поставок энергоресурсов". Этот вопрос учтут при формировании общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас", добавил Джентилони. Как сообщалось ранее, запуск этой программы ожидается в марте 2022 года. "В краткосрочной перспективе нам нужно наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", - добавил еврокомиссар, говоря о поставках газа.
Евросоюз стремится достичь климатической нейтральности к середине века, для чего ему нужно серьёзно сократить выбросы парниковых газов, нарастить использование энергии из возобновляемых источников. Еврокомиссия считает, что газ останется важным для союза топливом в переходный период к более "чистой" энергетической системе. Сейчас ЕС импортирует 90% необходимого ему газа, основным его поставщиком остаётся Россия. Один из маршрутов поставок - через Белоруссию.
Лукашенко ранее порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики.
Как ранее заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас, ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о секторальных санкциях.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:25
Лукашенко поручил проследить за движением войск НАТО и Польши
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзМИД ГерманииАлександр ЛукашенкоХайко МаасСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тиграНазван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ