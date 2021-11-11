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Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа

Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа - РИА Новости, 11.11.2021

Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа

Евросоюз не должен бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко по поставкам газа, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:50

2021-11-11T14:50

2021-11-11T15:26

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не должен бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко по поставкам газа, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции."Что касается газа... Не надо пугаться угроз Лукашенко", - сказал он.Еврокомиссар отметил важность "стратегической автономии Евросоюза в области поставок энергоресурсов". Этот вопрос учтут при формировании общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас", добавил Джентилони. Как сообщалось ранее, запуск этой программы ожидается в марте 2022 года. "В краткосрочной перспективе нам нужно наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", - добавил еврокомиссар, говоря о поставках газа.Евросоюз стремится достичь климатической нейтральности к середине века, для чего ему нужно серьёзно сократить выбросы парниковых газов, нарастить использование энергии из возобновляемых источников. Еврокомиссия считает, что газ останется важным для союза топливом в переходный период к более "чистой" энергетической системе. Сейчас ЕС импортирует 90% необходимого ему газа, основным его поставщиком остаётся Россия. Один из маршрутов поставок - через Белоруссию.Лукашенко ранее порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики.Как ранее заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас, ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о секторальных санкциях.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758560486.html

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758543045.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, мид германии, александр лукашенко, хайко маас, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии