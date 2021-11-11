14:50 11.11.2021 (обновлено: 15:26 11.11.2021)
Еврокомиссар призвал не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа
Еврокомиссар Джентилони призвал Евросоюз не бояться "угроз Лукашенко" по поставкам газа
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не должен бояться "угроз" президента Белоруссии Александра Лукашенко по поставкам газа, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Что касается газа... Не надо пугаться угроз Лукашенко", - сказал он.
Еврокомиссар отметил важность "стратегической автономии Евросоюза в области поставок энергоресурсов". Этот вопрос учтут при формировании общей стратегии ЕС по обороне "Стратегический компас", добавил Джентилони. Как сообщалось ранее, запуск этой программы ожидается в марте 2022 года. "В краткосрочной перспективе нам нужно наилучшим образом использовать существующие отношения с Северной Африкой, Норвегией, Россией", - добавил еврокомиссар, говоря о поставках газа.
Евросоюз стремится достичь климатической нейтральности к середине века, для чего ему нужно серьёзно сократить выбросы парниковых газов, нарастить использование энергии из возобновляемых источников. Еврокомиссия считает, что газ останется важным для союза топливом в переходный период к более "чистой" энергетической системе. Сейчас ЕС импортирует 90% необходимого ему газа, основным его поставщиком остаётся Россия. Один из маршрутов поставок - через Белоруссию.
Лукашенко ранее порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики.
Как ранее заявил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас, ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о секторальных санкциях.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.