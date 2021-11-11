https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758603674.html
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве - РИА Новости, 11.11.2021
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве
Предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, сейчас его проверяют на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:41
2021-11-11T16:41
2021-11-11T16:42
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Речь идет о мужчине, который подозревается в убийстве пропавшей в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 9-летней девочки. В середине сентября следствие информировало, что тело ребенка найдено в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Специалисты нашли тело в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что и позволило ее идентифицировать. Тогда возбудили уголовное дело по статье "убийство". Позднее следствие сообщило, что задержан подозреваемый в этом преступлении - 61-летний сосед убитой Шавкат Шаяхмедов."В ходе дальнейшего расследования следователи центрального аппарата получили информацию о причастности Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению", - сказала Петренко.Она добавила, что в июле 2005 года в том же селе пропал 11-летний ребенок, однако тогда его найти не удалось."При проверке указанной информации с Шаяхмедовым проведен комплекс следственных и оперативных мероприятий, в ходе которых он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела погибшего ребенка", - подчеркнула Петренко.Она также сообщила, что при осмотре местности сбыли найдены останки, а также предметы одежды пропавшего ребенка. "Фигурант полностью признал вину, пояснив, что 16 лет назад ребенок пошел с ним в лес за грибами, и там мужчина его задушил... В настоящее время Шаяхмедов проверяется на причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних", - добавила официальный представитель СК РФ.
https://ria.ru/20210915/video-1750234250.html
https://ria.ru/20210915/devochka-1750245386.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
16:41 11.11.2021 (обновлено: 16:42 11.11.2021)
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался в убийстве еще одного ребенка
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Предполагаемый убийца пропавшей под Орлом
9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщила журналистам официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
.
Речь идет о мужчине, который подозревается в убийстве пропавшей в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области
9-летней девочки. В середине сентября следствие информировало, что тело ребенка найдено в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Специалисты нашли тело в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что и позволило ее идентифицировать. Тогда возбудили уголовное дело по статье "убийство". Позднее следствие сообщило, что задержан подозреваемый в этом преступлении - 61-летний сосед убитой Шавкат Шаяхмедов.
"В ходе дальнейшего расследования следователи центрального аппарата получили информацию о причастности Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению", - сказала Петренко.
Она добавила, что в июле 2005 года в том же селе пропал 11-летний ребенок, однако тогда его найти не удалось.
"При проверке указанной информации с Шаяхмедовым проведен комплекс следственных и оперативных мероприятий, в ходе которых он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела погибшего ребенка", - подчеркнула Петренко.
Она также сообщила, что при осмотре местности сбыли найдены останки, а также предметы одежды пропавшего ребенка. "Фигурант полностью признал вину, пояснив, что 16 лет назад ребенок пошел с ним в лес за грибами, и там мужчина его задушил... В настоящее время Шаяхмедов проверяется на причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних", - добавила официальный представитель СК РФ.