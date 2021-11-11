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Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве - РИА Новости, 11.11.2021
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве
Предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, сейчас его проверяют на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:41
2021-11-11T16:42
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Речь идет о мужчине, который подозревается в убийстве пропавшей в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 9-летней девочки. В середине сентября следствие информировало, что тело ребенка найдено в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Специалисты нашли тело в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что и позволило ее идентифицировать. Тогда возбудили уголовное дело по статье "убийство". Позднее следствие сообщило, что задержан подозреваемый в этом преступлении - 61-летний сосед убитой Шавкат Шаяхмедов."В ходе дальнейшего расследования следователи центрального аппарата получили информацию о причастности Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению", - сказала Петренко.Она добавила, что в июле 2005 года в том же селе пропал 11-летний ребенок, однако тогда его найти не удалось."При проверке указанной информации с Шаяхмедовым проведен комплекс следственных и оперативных мероприятий, в ходе которых он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела погибшего ребенка", - подчеркнула Петренко.Она также сообщила, что при осмотре местности сбыли найдены останки, а также предметы одежды пропавшего ребенка. "Фигурант полностью признал вину, пояснив, что 16 лет назад ребенок пошел с ним в лес за грибами, и там мужчина его задушил... В настоящее время Шаяхмедов проверяется на причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних", - добавила официальный представитель СК РФ.
https://ria.ru/20210915/video-1750234250.html
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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
16:41 11.11.2021 (обновлено: 16:42 11.11.2021)
 
Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался еще в одном убийстве

Предполагаемый убийца девочки под Орлом признался в убийстве еще одного ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Речь идет о мужчине, который подозревается в убийстве пропавшей в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 9-летней девочки. В середине сентября следствие информировало, что тело ребенка найдено в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Специалисты нашли тело в схроне на глубине двух метров, девочка была в одежде, что и позволило ее идентифицировать. Тогда возбудили уголовное дело по статье "убийство". Позднее следствие сообщило, что задержан подозреваемый в этом преступлении - 61-летний сосед убитой Шавкат Шаяхмедов.
"В ходе дальнейшего расследования следователи центрального аппарата получили информацию о причастности Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению", - сказала Петренко.
Она добавила, что в июле 2005 года в том же селе пропал 11-летний ребенок, однако тогда его найти не удалось.
Кадры с места обнаружения тела пропавшей в Орловской области девочки
15 сентября, 20:41
Опубликованы кадры с места, где нашли тело пропавшей в июне девочки
"При проверке указанной информации с Шаяхмедовым проведен комплекс следственных и оперативных мероприятий, в ходе которых он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела погибшего ребенка", - подчеркнула Петренко.
Она также сообщила, что при осмотре местности сбыли найдены останки, а также предметы одежды пропавшего ребенка. "Фигурант полностью признал вину, пояснив, что 16 лет назад ребенок пошел с ним в лес за грибами, и там мужчина его задушил... В настоящее время Шаяхмедов проверяется на причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних", - добавила официальный представитель СК РФ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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ПроисшествияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Светлана Петренко
 
 
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