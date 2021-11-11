https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758567557.html
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача - РИА Новости, 11.11.2021
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача
Житель Калининградской области подозревается в том, что жестоко убил маленького ребенка из-за плача, а потом делал вид, что ищет его вместе с матерью мальчика,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:00
2021-11-11T14:00
2021-11-11T14:00
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Житель Калининградской области подозревается в том, что жестоко убил маленького ребенка из-за плача, а потом делал вид, что ищет его вместе с матерью мальчика, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя регионального главка СК РФ Наталья Гацко.Трагедия произошла в среду в поселке Тимирязево Славского района, куда мать приехала с 1,5-летним ребенком в гости к знакомому. "По предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого, а ее сын начал капризничать. Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде, а также нанес ему несколько ударов молотком", - рассказала Гацко.Проснувшись и не обнаружив сына, женщина начала его искать, а подозреваемый также делал вид, что участвует в поисках. "Тело ребенка с травмами в области головы было обнаружено в чердачном помещении... В кратчайшие сроки была установлена личность причастного – им оказался тот самый 50-летний знакомый женщины, к которому она приехала в гости", - сказала Гацко.Сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве. Ход следствия контролируется лично и.о. руководителя СУСК Евгением Козырецким.
https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача и делал вид, что ищет его вместе с ней
КАЛИНИНГРАД, 11 ноя - РИА Новости.
Житель Калининградской области
подозревается в том, что жестоко убил маленького ребенка из-за плача, а потом делал вид, что ищет его вместе с матерью мальчика, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя регионального главка СК РФ
Наталья Гацко.
Трагедия произошла в среду в поселке Тимирязево Славского района, куда мать приехала с 1,5-летним ребенком в гости к знакомому. "По предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого, а ее сын начал капризничать. Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде, а также нанес ему несколько ударов молотком", - рассказала Гацко.
Проснувшись и не обнаружив сына, женщина начала его искать, а подозреваемый также делал вид, что участвует в поисках. "Тело ребенка с травмами в области головы было обнаружено в чердачном помещении... В кратчайшие сроки была установлена личность причастного – им оказался тот самый 50-летний знакомый женщины, к которому она приехала в гости", - сказала Гацко.
Сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве. Ход следствия контролируется лично и.о. руководителя СУСК Евгением Козырецким.