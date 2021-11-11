Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/ubiystvo-1758567557.html
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача - РИА Новости, 11.11.2021
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача
Житель Калининградской области подозревается в том, что жестоко убил маленького ребенка из-за плача, а потом делал вид, что ищет его вместе с матерью мальчика,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:00
2021-11-11T14:00
происшествия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Житель Калининградской области подозревается в том, что жестоко убил маленького ребенка из-за плача, а потом делал вид, что ищет его вместе с матерью мальчика, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя регионального главка СК РФ Наталья Гацко.Трагедия произошла в среду в поселке Тимирязево Славского района, куда мать приехала с 1,5-летним ребенком в гости к знакомому. "По предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого, а ее сын начал капризничать. Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде, а также нанес ему несколько ударов молотком", - рассказала Гацко.Проснувшись и не обнаружив сына, женщина начала его искать, а подозреваемый также делал вид, что участвует в поисках. "Тело ребенка с травмами в области головы было обнаружено в чердачном помещении... В кратчайшие сроки была установлена личность причастного – им оказался тот самый 50-летний знакомый женщины, к которому она приехала в гости", - сказала Гацко.Сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве. Ход следствия контролируется лично и.о. руководителя СУСК Евгением Козырецким.
https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html
https://ria.ru/20210104/ubiystvo-1591947282.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:00 11.11.2021
 
Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача

Калининградец убил сына своей гостьи из-за плача и делал вид, что ищет его вместе с ней

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Житель Калининградской области подозревается в том, что жестоко убил маленького ребенка из-за плача, а потом делал вид, что ищет его вместе с матерью мальчика, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя регионального главка СК РФ Наталья Гацко.
Трагедия произошла в среду в поселке Тимирязево Славского района, куда мать приехала с 1,5-летним ребенком в гости к знакомому. "По предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого, а ее сын начал капризничать. Плач раздражал мужчину. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде, а также нанес ему несколько ударов молотком", - рассказала Гацко.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 09:43
В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач
Проснувшись и не обнаружив сына, женщина начала его искать, а подозреваемый также делал вид, что участвует в поисках. "Тело ребенка с травмами в области головы было обнаружено в чердачном помещении... В кратчайшие сроки была установлена личность причастного – им оказался тот самый 50-летний знакомый женщины, к которому она приехала в гости", - сказала Гацко.
Сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве. Ход следствия контролируется лично и.о. руководителя СУСК Евгением Козырецким.
Житель Республики Крым, задержанный по подозрению в убийстве малолетней дочки - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 11:31
Житель Крыма убил маленькую дочь из-за плача
 
ПроисшествияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тигра
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
В Приморье выявили незаконные рубки леса в районах обитания амурского тиграНазван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ