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В Турции отрицают причастность к кризису на белорусско-польской границе
В Турции отрицают причастность к кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 11.11.2021
В Турции отрицают причастность к кризису на белорусско-польской границе
Турция сожалеет о миграционном кризисе на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, но Анкара не является частью проблемы, говорится в заявлении турецкого... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:27
2021-11-11T17:27
в мире
белоруссия
турция
польша
turkish airlines
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция сожалеет о миграционном кризисе на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, но Анкара не является частью проблемы, говорится в заявлении турецкого МИД.Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря."Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всем мире авиакомпании как Turkish Airlines", - говорится в заявлении.Турция всегда подчеркивает важность принятия необходимых шагов в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми и призывает международное сообщество быть ответственным и отзывчивым в этом вопросе, отмечается в документе."Мы надеемся, что заинтересованные стороны решат проблему с осторожностью, и подчеркиваем, что Турция готова оказать любую поддержку в преодолении проблемы", - заявил турецкий МИД.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758582926.html
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в мире, белоруссия, турция, польша, turkish airlines, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:27 11.11.2021
 
В Турции отрицают причастность к кризису на белорусско-польской границе

МИД Турции отрицает причастность Turkish Airlines к кризису на белорусско-польской границе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир регистрируется на рейс в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция сожалеет о миграционном кризисе на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, но Анкара не является частью проблемы, говорится в заявлении турецкого МИД.
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря.
"Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всем мире авиакомпании как Turkish Airlines", - говорится в заявлении.
Турция всегда подчеркивает важность принятия необходимых шагов в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми и призывает международное сообщество быть ответственным и отзывчивым в этом вопросе, отмечается в документе.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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"Мы надеемся, что заинтересованные стороны решат проблему с осторожностью, и подчеркиваем, что Турция готова оказать любую поддержку в преодолении проблемы", - заявил турецкий МИД.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияТурцияПольшаTurkish AirlinesСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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