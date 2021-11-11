https://ria.ru/20211111/turkmeniya-1758497808.html

Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета

Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета - РИА Новости, 11.11.2021

Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, сообщает Туркменское телевидение. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:28

2021-11-11T08:28

2021-11-11T08:28

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туркмения

гурбангулы бердымухамедов

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АШХАБАД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, сообщает Туркменское телевидение.Мастерство владения пистолетом туркменский лидер показал в ходе поездки в один из районов под Ашхабадом с целью проверки работы по созданию хозяйственного управления военных и правоохранительных ведомств.Верховный главнокомандующий ВС Туркмении посетил стрелковый тир, где из пистолета расстрелял мишень."В тире глава государства сделал несколько выстрелов по мишени, и все пули попали в центр мишени, что свидетельствует о высоком мастерстве лидера нации", - говорится в сообщении.Глава государства отметил, что занятия военно-прикладными видами спорта являются необходимым требованием для всего личного состава и помогают успешно выполнять боевые задачи.Традиционно Бердымухамедов оставил автограф на мишени.Президент Туркменистана регулярно демонстрирует главам силовых ведомств навыки меткой стрельбы из различных видов оружия. Так, на военных учениях в июне 2019 года глава государства продемонстрировал меткую стрельбу по мишеням из пистолета верхом на велосипеде.

https://ria.ru/20210926/kniga-1751846824.html

https://ria.ru/20201204/berdymukhamedov-1587755643.html

ашхабад

туркмения

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в мире, ашхабад, туркмения, гурбангулы бердымухамедов