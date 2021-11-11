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Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета
Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета - РИА Новости, 11.11.2021
Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, сообщает Туркменское телевидение. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:28
2021-11-11T08:28
в мире
ашхабад
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, сообщает Туркменское телевидение.Мастерство владения пистолетом туркменский лидер показал в ходе поездки в один из районов под Ашхабадом с целью проверки работы по созданию хозяйственного управления военных и правоохранительных ведомств.Верховный главнокомандующий ВС Туркмении посетил стрелковый тир, где из пистолета расстрелял мишень."В тире глава государства сделал несколько выстрелов по мишени, и все пули попали в центр мишени, что свидетельствует о высоком мастерстве лидера нации", - говорится в сообщении.Глава государства отметил, что занятия военно-прикладными видами спорта являются необходимым требованием для всего личного состава и помогают успешно выполнять боевые задачи.Традиционно Бердымухамедов оставил автограф на мишени.Президент Туркменистана регулярно демонстрирует главам силовых ведомств навыки меткой стрельбы из различных видов оружия. Так, на военных учениях в июне 2019 года глава государства продемонстрировал меткую стрельбу по мишеням из пистолета верхом на велосипеде.
https://ria.ru/20210926/kniga-1751846824.html
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в мире, ашхабад, туркмения, гурбангулы бердымухамедов
08:28 11.11.2021
 
Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета

Президент Туркмении Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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АШХАБАД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, сообщает Туркменское телевидение.
Мастерство владения пистолетом туркменский лидер показал в ходе поездки в один из районов под Ашхабадом с целью проверки работы по созданию хозяйственного управления военных и правоохранительных ведомств.
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
26 сентября, 08:51
Бердымухамедов написал новую книгу о независимости Туркмении
Верховный главнокомандующий ВС Туркмении посетил стрелковый тир, где из пистолета расстрелял мишень.
"В тире глава государства сделал несколько выстрелов по мишени, и все пули попали в центр мишени, что свидетельствует о высоком мастерстве лидера нации", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что занятия военно-прикладными видами спорта являются необходимым требованием для всего личного состава и помогают успешно выполнять боевые задачи.
Традиционно Бердымухамедов оставил автограф на мишени.
Президент Туркменистана регулярно демонстрирует главам силовых ведомств навыки меткой стрельбы из различных видов оружия. Так, на военных учениях в июне 2019 года глава государства продемонстрировал меткую стрельбу по мишеням из пистолета верхом на велосипеде.
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 20:55
Бердымухамедов написал книгу о туркменском нейтралитете
 
В миреАшхабадТуркменияГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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