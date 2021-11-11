Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета
Президент Туркмении Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
АШХАБАД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, сообщает Туркменское телевидение.
Мастерство владения пистолетом туркменский лидер показал в ходе поездки в один из районов под Ашхабадом с целью проверки работы по созданию хозяйственного управления военных и правоохранительных ведомств.
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Верховный главнокомандующий ВС Туркмении посетил стрелковый тир, где из пистолета расстрелял мишень.
"В тире глава государства сделал несколько выстрелов по мишени, и все пули попали в центр мишени, что свидетельствует о высоком мастерстве лидера нации", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что занятия военно-прикладными видами спорта являются необходимым требованием для всего личного состава и помогают успешно выполнять боевые задачи.
Традиционно Бердымухамедов оставил автограф на мишени.
Президент Туркменистана регулярно демонстрирует главам силовых ведомств навыки меткой стрельбы из различных видов оружия. Так, на военных учениях в июне 2019 года глава государства продемонстрировал меткую стрельбу по мишеням из пистолета верхом на велосипеде.
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