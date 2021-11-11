https://ria.ru/20211111/tserkov-1758665108.html
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.11.2021
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ
Религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель Синодального отдела... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:03
2021-11-11T23:03
2021-11-11T23:03
религия
вакцинация
русская православная церковь
владимир легойда
коронавирусы
московский патриархат
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации,... мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация - это основной способ противостоять распространению заразы. В этом вопросе, что мы неоднократно говорили, нет религиозной составляющей: человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением, точка. Это - его интерпретация", - сказал он, выступая в эфире телеканала RTVI.Тем не менее, по словам Легойды, у многих из тех, кто называет себя православным, эта идентичность - не религиозная, а культурная. "Это - наша аудитория с точки зрения миссии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756146539.html
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вакцинация, русская православная церковь, владимир легойда, коронавирусы, московский патриархат, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ
Легойда: историческая церковь никогда не выступала против вакцинации