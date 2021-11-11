https://ria.ru/20211111/tserkov-1758665108.html

Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ

Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.11.2021

Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ

Религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель Синодального отдела... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T23:03

2021-11-11T23:03

2021-11-11T23:03

религия

вакцинация

русская православная церковь

владимир легойда

коронавирусы

московский патриархат

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации,... мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация - это основной способ противостоять распространению заразы. В этом вопросе, что мы неоднократно говорили, нет религиозной составляющей: человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением, точка. Это - его интерпретация", - сказал он, выступая в эфире телеканала RTVI.Тем не менее, по словам Легойды, у многих из тех, кто называет себя православным, эта идентичность - не религиозная, а культурная. "Это - наша аудитория с точки зрения миссии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756146539.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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