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Религия
https://ria.ru/20211111/tserkov-1758665108.html
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.11.2021
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ
Религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель Синодального отдела... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:03
2021-11-11T23:03
религия
вакцинация
русская православная церковь
владимир легойда
коронавирусы
московский патриархат
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации,... мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация - это основной способ противостоять распространению заразы. В этом вопросе, что мы неоднократно говорили, нет религиозной составляющей: человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением, точка. Это - его интерпретация", - сказал он, выступая в эфире телеканала RTVI.Тем не менее, по словам Легойды, у многих из тех, кто называет себя православным, эта идентичность - не религиозная, а культурная. "Это - наша аудитория с точки зрения миссии", - подчеркнул он.
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вакцинация, русская православная церковь, владимир легойда, коронавирусы, московский патриархат, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
23:03 11.11.2021
 
Церковь никогда не выступала против вакцинации, заявили в РПЦ

Легойда: историческая церковь никогда не выступала против вакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает прививку от коронавируса
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Религиозная составляющая отсутствует в вопросе вакцинации, и отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
"Исторически церковь никогда не выступала против вакцинации,... мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация - это основной способ противостоять распространению заразы. В этом вопросе, что мы неоднократно говорили, нет религиозной составляющей: человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением, точка. Это - его интерпретация", - сказал он, выступая в эфире телеканала RTVI.
Тем не менее, по словам Легойды, у многих из тех, кто называет себя православным, эта идентичность - не религиозная, а культурная. "Это - наша аудитория с точки зрения миссии", - подчеркнул он.
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РелигияВакцинацияРусская православная церковьВладимир ЛегойдаКоронавирусыМосковский ПатриархатКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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