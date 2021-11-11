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Бочкарев: начался основной этап строительства депо "Аминьевское"
Бочкарев: начался основной этап строительства депо "Аминьевское" - РИА Новости, 11.11.2021
Бочкарев: начался основной этап строительства депо "Аминьевское"
На западе Москвы начался основной этап строительства электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил... РИА Новости, 11.11.2021
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москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Недвижимость. На западе Москвы начался основной этап строительства электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На стройплощадке будущего депо "Аминьевское", которое будет обслуживать поезда БКЛ, завершены работы подготовительного периода – строители закончили демонтаж существующих сооружений, ведут активные земляные работы и приступили к основному этапу работ", - рассказал он.Депо займет почти 16 гектаров на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей. Оно позволит обеспечивать необходимый график движения поездов и создаст дополнительные мощности для ночной стоянки и ремонта подвижного состава. Всего здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания поездов, уточнил Бочкарев.Он добавил, что сейчас также продолжается проходка тоннеля соединительной ветки от БКЛ к строящемуся депо. Уже пройдено почти 600 метров из 800 запланированныхБольшую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо планируют к 2023 году.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:24 11.11.2021
 

Бочкарев: начался основной этап строительства депо "Аминьевское"

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Недвижимость. На западе Москвы начался основной этап строительства электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На стройплощадке будущего депо "Аминьевское", которое будет обслуживать поезда БКЛ, завершены работы подготовительного периода – строители закончили демонтаж существующих сооружений, ведут активные земляные работы и приступили к основному этапу работ", - рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Депо займет почти 16 гектаров на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова около ее пересечения с Верейской улицей. Оно позволит обеспечивать необходимый график движения поездов и создаст дополнительные мощности для ночной стоянки и ремонта подвижного состава. Всего здесь предполагается возвести более 40 зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания поездов, уточнил Бочкарев.
Он добавил, что сейчас также продолжается проходка тоннеля соединительной ветки от БКЛ к строящемуся депо. Уже пройдено почти 600 метров из 800 запланированных
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо планируют к 2023 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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