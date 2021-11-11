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Москва не приемлет "тон диктата" со стороны США, заявил Рябков
Москва не приемлет "тон диктата" со стороны США, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2021
Москва не приемлет "тон диктата" со стороны США, заявил Рябков
Москва, несмотря на действия и заявления США, продолжит реализацию решений саммита в Женеве, однако надеется, что в Вашингтоне осознают неприемлемость "тона... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:25
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в мире
сша
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва, несмотря на действия и заявления США, продолжит реализацию решений саммита в Женеве, однако надеется, что в Вашингтоне осознают неприемлемость "тона диктата" и ультиматумов в отношении России, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы продолжим работу, продолжим реализацию договоренностей базового принципиального характера, которые были достигнуты на встрече президента (РФ Владимира) Путина с президентом (США Джо) Байденом в Женеве", - сказал Рябков журналистам."Мы от своих интересов при этом не отступаем, работаем с уважением к коллегам с американской стороны, требуем к себе уважения. Разговор ультимативный, тон диктата абсолютно неприемлем. С такими обращениями лучше даже и не адресоваться к нам", - подчеркнул замминистра.Он выразил надежду, что в Вашингтоне это понимают.
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в мире, сша, москва, сергей рябков
11:25 11.11.2021 (обновлено: 11:37 11.11.2021)
 
Москва не приемлет "тон диктата" со стороны США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не приемлет "тон диктата" со стороны США

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва, несмотря на действия и заявления США, продолжит реализацию решений саммита в Женеве, однако надеется, что в Вашингтоне осознают неприемлемость "тона диктата" и ультиматумов в отношении России, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы продолжим работу, продолжим реализацию договоренностей базового принципиального характера, которые были достигнуты на встрече президента (РФ Владимира) Путина с президентом (США Джо) Байденом в Женеве", - сказал Рябков журналистам.
"Мы от своих интересов при этом не отступаем, работаем с уважением к коллегам с американской стороны, требуем к себе уважения. Разговор ультимативный, тон диктата абсолютно неприемлем. С такими обращениями лучше даже и не адресоваться к нам", - подчеркнул замминистра.
Он выразил надежду, что в Вашингтоне это понимают.
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