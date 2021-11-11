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Предприятие Роскосмоса испытало "радиационный щит" для спутников
Предприятие Роскосмоса испытало "радиационный щит" для спутников - РИА Новости, 11.11.2021
Предприятие Роскосмоса испытало "радиационный щит" для спутников
Специалисты холдинга "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") провели успешные испытания миниатюрного устройства защиты электронных РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:05
2021-11-11T11:05
роскосмос
космос - риа наука
российские космические системы
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") провели успешные испытания миниатюрного устройства защиты электронных бортовых систем спутников от воздействия космической радиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга."Новые устройства уже внедряются в производство бортовой аппаратуры перспективных навигационных космических аппаратов и спутников дистанционного зондирования Земли будущих поколений", - сказали в пресс-службе.Там пояснили, что воздействие тяжелых заряженных частиц на электрические цепи спутника в течение нескольких миллисекунд способно привести к аномальному скачку напряжения и в итоге – частичному или полному выгоранию бортовых устройств. Для того, чтобы избежать подобного, производители спутников используют специальную микроэлектронику категории Space, но специалисты "Российских космических систем" решили найти новый способ защиты бортовых систем."Универсальное устройство размером три на три сантиметра интегрируется в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры, ведет непрерывный мониторинг состояния входного и выходного тока напряжения, выявляет разрушающее воздействие радиации и оперативно проводит кратковременные отключения цепи продолжительностью от пяти микросекунд. Так удается избежать деградации бортовых компонентов", - пояснили в пресс-службе.Устройство прошло четыре стадии испытаний: математическое, компьютерное, схемотехническое моделирование и испытания на лазере.Размеры устройства позволяют использовать его на малых аппаратах типа CubeSat (формат спутников массой не более 1,3 килограмма и размерами граней от 10 сантиметров) до межпланетных станций, отметили на предприятии.
https://ria.ru/20211109/ekspress-amu-1758150720.html
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роскосмос, космос - риа наука, российские космические системы
11:05 11.11.2021
 
Предприятие Роскосмоса испытало "радиационный щит" для спутников

Холдинг "Российские космические системы" испытал "радиационный щит" для спутников

© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Depositphotos / dynamicfoto
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") провели успешные испытания миниатюрного устройства защиты электронных бортовых систем спутников от воздействия космической радиации, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Новые устройства уже внедряются в производство бортовой аппаратуры перспективных навигационных космических аппаратов и спутников дистанционного зондирования Земли будущих поколений", - сказали в пресс-службе.
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Там пояснили, что воздействие тяжелых заряженных частиц на электрические цепи спутника в течение нескольких миллисекунд способно привести к аномальному скачку напряжения и в итоге – частичному или полному выгоранию бортовых устройств. Для того, чтобы избежать подобного, производители спутников используют специальную микроэлектронику категории Space, но специалисты "Российских космических систем" решили найти новый способ защиты бортовых систем.
"Универсальное устройство размером три на три сантиметра интегрируется в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры, ведет непрерывный мониторинг состояния входного и выходного тока напряжения, выявляет разрушающее воздействие радиации и оперативно проводит кратковременные отключения цепи продолжительностью от пяти микросекунд. Так удается избежать деградации бортовых компонентов", - пояснили в пресс-службе.
Устройство прошло четыре стадии испытаний: математическое, компьютерное, схемотехническое моделирование и испытания на лазере.
Размеры устройства позволяют использовать его на малых аппаратах типа CubeSat (формат спутников массой не более 1,3 килограмма и размерами граней от 10 сантиметров) до межпланетных станций, отметили на предприятии.
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