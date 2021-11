https://ria.ru/20211111/sputnik-1758555875.html

Посольство Великобритании оценило перспективы одобрения "Спутника V" в ВОЗ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Включение российской вакцины от COVID "Спутник V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ было бы позитивным шагом, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании."Включение "Спутник V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ (WHO Emergency Use Listing, EUL) будет позитивным шагом к более широкому принятию вакцины по всему миру", - сказали в пресс-службе дипмиссии.В посольстве напомнили, что "на данный момент "Спутник V" не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства".Там рассказали, что с "22 ноября пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации одной из вакцин, находящейся в реестре средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ, освобождаются от теста до отправления, самоизоляции и теста на восьмой дней пребывания в Великобритании"."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов претензий не было.В середине сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщал журналистам, что вопрос об одобрении "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.

