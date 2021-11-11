Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211111/sportploschadka-1758619460.html
Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области
Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области - РИА Новости, 11.11.2021
Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области
Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:46
2021-11-11T17:47
общество
балахна
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98363/78/983637810_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_eb09c65ffab5f184c3d113e8ec054641.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, площадка в Красных Баках стала третьей из открывшихся в регионе осенью 2021 года. В октябре новые площадки появились в поселке Вача и в селе Вад. Все они создаются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография"."Большой путь профессионального спортсмена начинается не с больших стадионов и залов, а именно с дворовых спортивных площадок, на которых можно существенно улучшить общефизическую подготовку. Такие площадки используются и при проведении тренировок с начинающими спортсменами на открытом воздухе. Появление новых подобных объектов благодаря нацпроекту делает занятия спортом доступнее для нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Все новые площадки оснащены тренажерами и снарядами для сдачи норм ГТО, могут использоваться в любое время года благодаря специальному покрытию, предназначены для людей разного возраста, независимо от степени их физической подготовки.По словам Никитина, еще две площадки до конца года планируется создать в Балахне и в Нижнем Новгороде."Появления открытой воркаут-площадки в микрорайоне у ФОКа ждали многие жители поселка. Несмотря на то, что физкультурно-спортивный комплекс, построенный в 2011 году, обладает широкими возможностями для занятий, открытая сегодня площадка дает возможность не только молодежи, но и всем жителям бесплатно тренироваться. Из бюджета района в рамках проекта было выделено 600 тысяч рублей для размещения на площадке спортивных снарядов, а средства на приобретение тренажеров поступили из бюджета региона", - рассказал глава местного самоуправления Краснобаковского района Николай Смирнов.
https://ria.ru/20211110/proekt-1758468981.html
https://ria.ru/20211109/vystavka-1758304251.html
балахна
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98363/78/983637810_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_8cd5bf36013064e21bf71c9c7496d8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, балахна, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
17:46 11.11.2021 (обновлено: 17:47 11.11.2021)
 

Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпортивная площадка. Архивное фото
Спортивная площадка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, площадка в Красных Баках стала третьей из открывшихся в регионе осенью 2021 года. В октябре новые площадки появились в поселке Вача и в селе Вад. Все они создаются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
"Большой путь профессионального спортсмена начинается не с больших стадионов и залов, а именно с дворовых спортивных площадок, на которых можно существенно улучшить общефизическую подготовку. Такие площадки используются и при проведении тренировок с начинающими спортсменами на открытом воздухе. Появление новых подобных объектов благодаря нацпроекту делает занятия спортом доступнее для нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Все новые площадки оснащены тренажерами и снарядами для сдачи норм ГТО, могут использоваться в любое время года благодаря специальному покрытию, предназначены для людей разного возраста, независимо от степени их физической подготовки.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 20:19Нижегородская область
В Нижегородской области продлили прием заявок на проект "Вам решать!"
По словам Никитина, еще две площадки до конца года планируется создать в Балахне и в Нижнем Новгороде.
"Появления открытой воркаут-площадки в микрорайоне у ФОКа ждали многие жители поселка. Несмотря на то, что физкультурно-спортивный комплекс, построенный в 2011 году, обладает широкими возможностями для занятий, открытая сегодня площадка дает возможность не только молодежи, но и всем жителям бесплатно тренироваться. Из бюджета района в рамках проекта было выделено 600 тысяч рублей для размещения на площадке спортивных снарядов, а средства на приобретение тренажеров поступили из бюджета региона", - рассказал глава местного самоуправления Краснобаковского района Николай Смирнов.

Другие новости региона читайте здесь>>

Выставка Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли в нижегородском кремле
9 ноября, 19:54Нижегородская область
Глава Нижегородской области рассказал о выставке "Небесный Нижний"
 
Нижегородская областьОбществоБалахнаНижегородская областьНижний НовгородГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
Лента новостейМолния
Назван простой способ защиты организма от преждевременного старенияЭксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь