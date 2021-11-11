https://ria.ru/20211111/sportploschadka-1758619460.html

Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области

Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области - РИА Новости, 11.11.2021

Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области

Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:46

2021-11-11T17:46

2021-11-11T17:47

общество

балахна

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98363/78/983637810_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_eb09c65ffab5f184c3d113e8ec054641.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, площадка в Красных Баках стала третьей из открывшихся в регионе осенью 2021 года. В октябре новые площадки появились в поселке Вача и в селе Вад. Все они создаются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография"."Большой путь профессионального спортсмена начинается не с больших стадионов и залов, а именно с дворовых спортивных площадок, на которых можно существенно улучшить общефизическую подготовку. Такие площадки используются и при проведении тренировок с начинающими спортсменами на открытом воздухе. Появление новых подобных объектов благодаря нацпроекту делает занятия спортом доступнее для нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Все новые площадки оснащены тренажерами и снарядами для сдачи норм ГТО, могут использоваться в любое время года благодаря специальному покрытию, предназначены для людей разного возраста, независимо от степени их физической подготовки.По словам Никитина, еще две площадки до конца года планируется создать в Балахне и в Нижнем Новгороде."Появления открытой воркаут-площадки в микрорайоне у ФОКа ждали многие жители поселка. Несмотря на то, что физкультурно-спортивный комплекс, построенный в 2011 году, обладает широкими возможностями для занятий, открытая сегодня площадка дает возможность не только молодежи, но и всем жителям бесплатно тренироваться. Из бюджета района в рамках проекта было выделено 600 тысяч рублей для размещения на площадке спортивных снарядов, а средства на приобретение тренажеров поступили из бюджета региона", - рассказал глава местного самоуправления Краснобаковского района Николай Смирнов.

https://ria.ru/20211110/proekt-1758468981.html

https://ria.ru/20211109/vystavka-1758304251.html

балахна

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, балахна, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин