https://ria.ru/20211111/sportploschadka-1758619460.html
Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области
Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области - РИА Новости, 11.11.2021
Новую спортплощадку открыли в Красных Баках в Нижегородской области
Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:46
2021-11-11T17:46
2021-11-11T17:47
общество
балахна
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, площадка в Красных Баках стала третьей из открывшихся в регионе осенью 2021 года. В октябре новые площадки появились в поселке Вача и в селе Вад. Все они создаются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография"."Большой путь профессионального спортсмена начинается не с больших стадионов и залов, а именно с дворовых спортивных площадок, на которых можно существенно улучшить общефизическую подготовку. Такие площадки используются и при проведении тренировок с начинающими спортсменами на открытом воздухе. Появление новых подобных объектов благодаря нацпроекту делает занятия спортом доступнее для нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Все новые площадки оснащены тренажерами и снарядами для сдачи норм ГТО, могут использоваться в любое время года благодаря специальному покрытию, предназначены для людей разного возраста, независимо от степени их физической подготовки.По словам Никитина, еще две площадки до конца года планируется создать в Балахне и в Нижнем Новгороде."Появления открытой воркаут-площадки в микрорайоне у ФОКа ждали многие жители поселка. Несмотря на то, что физкультурно-спортивный комплекс, построенный в 2011 году, обладает широкими возможностями для занятий, открытая сегодня площадка дает возможность не только молодежи, но и всем жителям бесплатно тренироваться. Из бюджета района в рамках проекта было выделено 600 тысяч рублей для размещения на площадке спортивных снарядов, а средства на приобретение тренажеров поступили из бюджета региона", - рассказал глава местного самоуправления Краснобаковского района Николай Смирнов.
https://ria.ru/20211110/proekt-1758468981.html
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общество, балахна, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости.
Новую многофункциональную спортивную площадку открыли в рабочем поселке Красные Баки в Нижегородской области
, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, площадка в Красных Баках стала третьей из открывшихся в регионе осенью 2021 года. В октябре новые площадки появились в поселке Вача и в селе Вад. Все они создаются в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".
"Большой путь профессионального спортсмена начинается не с больших стадионов и залов, а именно с дворовых спортивных площадок, на которых можно существенно улучшить общефизическую подготовку. Такие площадки используются и при проведении тренировок с начинающими спортсменами на открытом воздухе. Появление новых подобных объектов благодаря нацпроекту делает занятия спортом доступнее для нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Все новые площадки оснащены тренажерами и снарядами для сдачи норм ГТО, могут использоваться в любое время года благодаря специальному покрытию, предназначены для людей разного возраста, независимо от степени их физической подготовки.
По словам Никитина, еще две площадки до конца года планируется создать в Балахне
и в Нижнем Новгороде
.
"Появления открытой воркаут-площадки в микрорайоне у ФОКа ждали многие жители поселка. Несмотря на то, что физкультурно-спортивный комплекс, построенный в 2011 году, обладает широкими возможностями для занятий, открытая сегодня площадка дает возможность не только молодежи, но и всем жителям бесплатно тренироваться. Из бюджета района в рамках проекта было выделено 600 тысяч рублей для размещения на площадке спортивных снарядов, а средства на приобретение тренажеров поступили из бюджета региона", - рассказал глава местного самоуправления Краснобаковского района Николай Смирнов.
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