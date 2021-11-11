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Россия предложила поправку по лесным проектам в Парижском соглашении
Россия предложила поправку по лесным проектам в Парижском соглашении - РИА Новости, 11.11.2021
Россия предложила поправку по лесным проектам в Парижском соглашении
Делегация России предложила поправку в проект правил шестой статьи Парижского соглашения, которая позволит осуществлять лесные климатические проекты в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:37
2021-11-11T23:40
оон
красноярский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
русал
россия
сергей аноприенко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Делегация России предложила поправку в проект правил шестой статьи Парижского соглашения, которая позволит осуществлять лесные климатические проекты в адекватные сроки, российские участники переговоров рассчитывают, что предложение будет одобрено остальными сторонами, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что решение по статье 6, текст которой определяет финансовые и нефинансовые механизмы сокращения выбросов парниковых газов, должно быть одним из ключевых для COP26."Россия внесла соответствующие предложения в переговорный текст правил реализации статьи шесть Парижского соглашения, и пока оно остаётся в проекте решения, будем настаивать на его принятии", - сказал Аноприенко.Он пояснил, что предложение решает две задачи. Закрепить лесные климатические проекты как инструмент для достижения целей Парижского соглашения в правилах статьи 6 и закладывает параметры их реализации.Как пояснил Аноприенко, предложенные Россией параметры по лесным проектам в 15 лет с возможностью двукратной пролонгации (т.е до 45 лет) позволяют учитывать рост бореальных лесов.Чиновник отметил, что на национальном уровне решение по лесо-климатическим проектам принято. Россия будет ими заниматься."Это безальтернативная история, но мы хотим, чтобы эти проекты были учтены в Парижском соглашении. В настоящее время прорабатываем реализацию лесных климатических проектов на национальном уровне, формируется необходимая правовая база", - сказал Аноприенко.Собеседник агентства уточнил, что к проектам по поглощению можно отнести проекты по предотвращению лесных пожаров. Один такой проект уже есть и он отражен в российском кадастре выбросов парниковых газов в РКИК ООН. Это проект, сделанный РУСАЛом, по охране от пожаров лесов в Красноярском крае.По словам чиновника, вторая категория лесных климатических проектов - это проекты по лесовосстановлению и лесоразведению. Российская Федерацию уже нарастила объемы финансирования охраны лесов от пожаров вдвое, до 14 миллиардов рублей ежегодно. В отношении лесовосстановления принят закон, который позволяет компаниям проводить лесовосстановление не только в регионах, где был нанесен ущерб, а в других регионах. Такой подход с точки зрения климата позволит максимально восстанавливать наши леса.Он также отметил, что определить объем инвестиций в лесные климатические проекты пока невозможно. Каждый проект уникален и только сейчас идет становление рынка подобных проектов.
https://ria.ru/20211109/cop26-1758311999.html
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красноярский край
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оон, красноярский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), русал, россия, сергей аноприенко
23:37 11.11.2021 (обновлено: 23:40 11.11.2021)
 
Россия предложила поправку по лесным проектам в Парижском соглашении

Россия предложила поправку по лесным климатическим проектам в Парижском соглашении

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанклеса
леса - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Делегация России предложила поправку в проект правил шестой статьи Парижского соглашения, которая позволит осуществлять лесные климатические проекты в адекватные сроки, российские участники переговоров рассчитывают, что предложение будет одобрено остальными сторонами, сообщил РИА Новости заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что решение по статье 6, текст которой определяет финансовые и нефинансовые механизмы сокращения выбросов парниковых газов, должно быть одним из ключевых для COP26.
"Россия внесла соответствующие предложения в переговорный текст правил реализации статьи шесть Парижского соглашения, и пока оно остаётся в проекте решения, будем настаивать на его принятии", - сказал Аноприенко.
Он пояснил, что предложение решает две задачи. Закрепить лесные климатические проекты как инструмент для достижения целей Парижского соглашения в правилах статьи 6 и закладывает параметры их реализации.
Как пояснил Аноприенко, предложенные Россией параметры по лесным проектам в 15 лет с возможностью двукратной пролонгации (т.е до 45 лет) позволяют учитывать рост бореальных лесов.
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Чиновник отметил, что на национальном уровне решение по лесо-климатическим проектам принято. Россия будет ими заниматься.
"Это безальтернативная история, но мы хотим, чтобы эти проекты были учтены в Парижском соглашении. В настоящее время прорабатываем реализацию лесных климатических проектов на национальном уровне, формируется необходимая правовая база", - сказал Аноприенко.
Собеседник агентства уточнил, что к проектам по поглощению можно отнести проекты по предотвращению лесных пожаров. Один такой проект уже есть и он отражен в российском кадастре выбросов парниковых газов в РКИК ООН. Это проект, сделанный РУСАЛом, по охране от пожаров лесов в Красноярском крае.
По словам чиновника, вторая категория лесных климатических проектов - это проекты по лесовосстановлению и лесоразведению. Российская Федерацию уже нарастила объемы финансирования охраны лесов от пожаров вдвое, до 14 миллиардов рублей ежегодно. В отношении лесовосстановления принят закон, который позволяет компаниям проводить лесовосстановление не только в регионах, где был нанесен ущерб, а в других регионах. Такой подход с точки зрения климата позволит максимально восстанавливать наши леса.
Он также отметил, что определить объем инвестиций в лесные климатические проекты пока невозможно. Каждый проект уникален и только сейчас идет становление рынка подобных проектов.
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ООНКрасноярский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РусалРоссияСергей Аноприенко
 
 
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