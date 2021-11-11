https://ria.ru/20211111/soglashenie-1758532925.html

Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению

Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению - РИА Новости, 11.11.2021

Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению

Минфин России начал переговоры со Швейцарией об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения в соответствии с поручением президента России,... РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T14:57

экономика

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швейцария

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

мальта

алексей сазанов

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минфин России начал переговоры со Швейцарией об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения в соответствии с поручением президента России, сообщил директор департамента налоговой политики Минфина Даниил Волков."По международному налогообложению мы продолжаем нашу работу в части урегулирования и реализации поручений президента в этой сфере. Как вы знаете, мы внесли соответствующие изменения в наши соглашения об избежании двойного налогообложения по четырем юрисдикциям, сейчас <...> у нас переговорный процесс со Швейцарской Конфедерацией", — сообщил Волков, выступая на налоговом форуме РСПП."Дальше эта работа будет продолжена", — добавил чиновник.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.

https://ria.ru/20210607/niderlandy-1736050115.html

https://ria.ru/20210414/soglashenie-1728172862.html

нидерланды

швейцария

мальта

россия

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экономика, нидерланды, швейцария, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, мальта, алексей сазанов, россия