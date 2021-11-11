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Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению
Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению - РИА Новости, 11.11.2021
Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению
Минфин России начал переговоры со Швейцарией об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения в соответствии с поручением президента России,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:50
2021-11-11T14:57
экономика
нидерланды
швейцария
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
мальта
алексей сазанов
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минфин России начал переговоры со Швейцарией об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения в соответствии с поручением президента России, сообщил директор департамента налоговой политики Минфина Даниил Волков."По международному налогообложению мы продолжаем нашу работу в части урегулирования и реализации поручений президента в этой сфере. Как вы знаете, мы внесли соответствующие изменения в наши соглашения об избежании двойного налогообложения по четырем юрисдикциям, сейчас &lt;...&gt; у нас переговорный процесс со Швейцарской Конфедерацией", — сообщил Волков, выступая на налоговом форуме РСПП."Дальше эта работа будет продолжена", — добавил чиновник.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.
https://ria.ru/20210607/niderlandy-1736050115.html
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экономика, нидерланды, швейцария, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, мальта, алексей сазанов, россия
11:50 11.11.2021 (обновлено: 14:57 11.11.2021)
 
Россия начала переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению

Минфин начал переговоры со Швейцарией о корректировке налогового соглашения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Минфин России начал переговоры со Швейцарией об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения в соответствии с поручением президента России, сообщил директор департамента налоговой политики Минфина Даниил Волков.
"По международному налогообложению мы продолжаем нашу работу в части урегулирования и реализации поручений президента в этой сфере. Как вы знаете, мы внесли соответствующие изменения в наши соглашения об избежании двойного налогообложения по четырем юрисдикциям, сейчас <...> у нас переговорный процесс со Швейцарской Конфедерацией", — сообщил Волков, выступая на налоговом форуме РСПП.
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"Дальше эта работа будет продолжена", — добавил чиновник.
Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.
Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.
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ЭкономикаНидерландыШвейцарияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейМальтаАлексей СазановРоссия
 
 
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