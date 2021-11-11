https://ria.ru/20211111/soglashenie-1758518276.html

ПСБ и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.11.2021

ПСБ и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве

оглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк примет участие в ряде региональных программ и проектов подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:54

2021-11-11T10:54

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новости компаний - экономика

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк примет участие в ряде региональных программ и проектов подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба банкаВ частности, документ предусматривает предоставление льготных условий по банковским продуктам для отдельных категорий жителей Белгородской области, в том числе по ипотеке для зарплатных клиентов банка, сниженные ставки по кредитам для работников бюджетной сферы, предприятий ОПК, строительство социально-значимых объектов области с участием банка. В рамках подписанного соглашения планируется выпуск зарплатных карт для бюджетников с возможностью их использования без привязки к банкоматной сети конкретного банка. Также ПСБ примет участие в региональной программе "Повышение финансовой грамотности населения Белгородской области на 2021-2023 годы"."Сегодня мы закрепили совместные с правительством Белгородской области намерения развивать важные и значимые для региона, его жителей и бизнеса инициативы. В частности, ПСБ примет участие в финансировании проектов белгородских застройщиков с открытием им эскроу-счетов в банке, а также будет кредитовать покупателей этого жилья на специальных условиях – с дисконтом к базовой ставке. Также мы готовы поддержать проекты региона в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства с предоставлением своей экспертизы и необходимых финансовых ресурсов", – отметил на церемонии подписания Фрадков. По сообщению пресс-службы, в дальнейшем ПСБ планирует содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона, в частности, готов совместно с Российской Федерацией Баскетбола рассмотреть возможность строительства центра уличного баскетбола в Белгороде в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям". В центре смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы и спортсмены с ограниченными возможностями. Универсальность площадки позволит проводить на ней различные соревнования - городские, региональные, всероссийские, международные, фестивали ГТО.

https://ria.ru/20211110/bank-1758371913.html

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новости компаний - экономика, петр фрадков, псб (банк псб)