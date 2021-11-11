https://ria.ru/20211111/sobyanin-1758566570.html

Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим

Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим - РИА Новости, 11.11.2021

Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:56

2021-11-11T13:56

2021-11-11T13:56

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay."Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид", - написал Собянин в своем Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/koronavirus-1758375631.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии