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Распространение коронавируса
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Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим - РИА Новости, 11.11.2021
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:56
2021-11-11T13:56
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay."Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид", - написал Собянин в своем Twitter.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:56 11.11.2021
 
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим

Собянин призвал москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске
Женщина в защитной маске - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay.
"Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид", - написал Собянин в своем Twitter.
Девушка принимает пароуглекислую ванну в рамках программы реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в санатории Здоровье в Железноводске - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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