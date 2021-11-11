https://ria.ru/20211111/sobyanin-1758566570.html
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим - РИА Новости, 11.11.2021
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:56
2021-11-11T13:56
2021-11-11T13:56
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москва
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay."Прошу вас соблюдать масочный режим. Это простой способ уберечь себя и не заразить других. По возможности выбирайте бесконтактную оплату проезда, например, через систему Face Pay. Напомню, что на 12 станциях и пересадочных узлах можно пройти экспресс-тест на ковид", - написал Собянин в своем Twitter.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим
Собянин призвал москвичей соблюдать масочный режим и выбирать бесконтактную оплату проезда