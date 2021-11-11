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Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре
Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре - РИА Новости, 11.11.2021
Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре, подчеркнув, что этот день... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:38
2021-11-11T13:38
2021-11-11T13:38
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре, подчеркнув, что этот день навсегда останется днем памяти о великих событиях, которые помогли создать великую страну."Здесь, на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры 541 год назад открылась новая страница в истории нашей страны. Русское войско великого князя московского Ивана III стало непреодолимым барьером для ордынского ига. Стоянием на Угре прекратилось время грабежа, разорения, несправедливости и разобщенности на Руси", - заявил Шапша в видеопоздравлении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, по окончании стояния на Угре в 1480 году российское государство "получило суверенитет, сильного лидера и веру в будущее"."Для жителей Калужской области этот день навсегда останется днем памяти о великих событиях, которые всем нам помогли создать великую страну, где мирно живут сотни народов и национальностей. Друзья, поздравляю вас с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре. Будем помнить об этом и гордиться героическими достижениями наших предков", - сказал губернатор.В Калужской области праздник 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре - включен в календарь региональных памятных дат.
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общество, калужская область, владислав шапша
Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре
Губернатор Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре