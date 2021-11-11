https://ria.ru/20211111/shapsha-1758561908.html

Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре

Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре - РИА Новости, 11.11.2021

Шапша поздравил калужан с Днем победного окончания Великого стояния на Угре

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре, подчеркнув, что этот день... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:38

2021-11-11T13:38

2021-11-11T13:38

калужская область

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калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре, подчеркнув, что этот день навсегда останется днем памяти о великих событиях, которые помогли создать великую страну."Здесь, на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры 541 год назад открылась новая страница в истории нашей страны. Русское войско великого князя московского Ивана III стало непреодолимым барьером для ордынского ига. Стоянием на Угре прекратилось время грабежа, разорения, несправедливости и разобщенности на Руси", - заявил Шапша в видеопоздравлении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, по окончании стояния на Угре в 1480 году российское государство "получило суверенитет, сильного лидера и веру в будущее"."Для жителей Калужской области этот день навсегда останется днем памяти о великих событиях, которые всем нам помогли создать великую страну, где мирно живут сотни народов и национальностей. Друзья, поздравляю вас с Днем победного окончания Великого стояния на реке Угре. Будем помнить об этом и гордиться героическими достижениями наших предков", - сказал губернатор.В Калужской области праздник 11 ноября - День победного окончания Великого стояния на реке Угре - включен в календарь региональных памятных дат.

https://ria.ru/20211108/nagrady-1758086886.html

калужская область

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общество, калужская область, владислав шапша