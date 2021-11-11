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Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5%
Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5% - РИА Новости, 11.11.2021
Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5%
В январе-сентябре 2021 года СК "Сбербанк Страхование жизни" собрала 112,4 миллиарда рублей премии (по данным ОСБУ). Это на 43,5% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:23
2021-11-11T16:23
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 ноя – Пресс-служба "Сбербанк Страхование жизни". В январе-сентябре 2021 года СК "Сбербанк Страхование жизни" собрала 112,4 миллиарда рублей премии (по данным ОСБУ). Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем в структуре поступлений продолжает занимать накопительное страхование жизни (НСЖ), но самый высокий темп роста продемонстрировало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).Так, объем начисленной премии по НСЖ составил 49,5 миллиардов рублей (рост на 33%), по ИСЖ — 26 миллиардов рублей (рост на 145,9%), кредитному страхованию жизни — 36 миллиардов рублей (рост на 31,8%).Выплаты компании за девять месяцев текущего года достигли 55,3 миллиарда рублей — это рекордный показатель за всю историю компании. Рост год к году составил 73,1%. Большая часть выплат (73% от общего объёма) пришлась на выплаты по договорам ИСЖ.В первом полугодии 2021 года компания заключила 1,4 миллиона новых договоров страхования, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество действующих договоров по состоянию на конец сентября составило 3,3 миллиона.Игорь Кобзарь, генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни":"Несмотря на пандемию, рынок страхования жизни в этом году демонстрирует рост. В СберСтрахование жизни наибольшую динамику роста показал сегмент инвестиционного страхования жизни, который был существенным образом трансформирован. В кредитном страховании жизни мы предложили не представленный ранее на рынке продуктовый конструктор, в котором клиент сам выбирает набор рисков и их наполнение. Дополнили кредитное страхование социально значимым страхованием — от снижения оклада. НСЖ также менялось под продуктовое решение в виде конструктора. Это позволило нам показать достойные результаты — суммарно сборы компании выросли на 43,5%. Мы ожидаем, что в 2021 году рынок страхования жизни может зафиксировать рекордные показатели по уровню сборов и выплат за всю историю. По выплатам СберСтрахование жизни уже показала рекорд".Активы СберСтрахование жизни по состоянию на 30 сентября 2021 года составили 613,6 миллиарда рублей (рост на 13%), страховые резервы — 533 миллиарда рублей (рост на 15%).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
16:23 11.11.2021
 

Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка в офисе Сбербанка
Логотип Сбербанка в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 ноя – Пресс-служба "Сбербанк Страхование жизни". В январе-сентябре 2021 года СК "Сбербанк Страхование жизни" собрала 112,4 миллиарда рублей премии (по данным ОСБУ). Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем в структуре поступлений продолжает занимать накопительное страхование жизни (НСЖ), но самый высокий темп роста продемонстрировало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).
Так, объем начисленной премии по НСЖ составил 49,5 миллиардов рублей (рост на 33%), по ИСЖ — 26 миллиардов рублей (рост на 145,9%), кредитному страхованию жизни — 36 миллиардов рублей (рост на 31,8%).
Выплаты компании за девять месяцев текущего года достигли 55,3 миллиарда рублей — это рекордный показатель за всю историю компании. Рост год к году составил 73,1%. Большая часть выплат (73% от общего объёма) пришлась на выплаты по договорам ИСЖ.
В первом полугодии 2021 года компания заключила 1,4 миллиона новых договоров страхования, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество действующих договоров по состоянию на конец сентября составило 3,3 миллиона.
Игорь Кобзарь, генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни":
"Несмотря на пандемию, рынок страхования жизни в этом году демонстрирует рост. В СберСтрахование жизни наибольшую динамику роста показал сегмент инвестиционного страхования жизни, который был существенным образом трансформирован. В кредитном страховании жизни мы предложили не представленный ранее на рынке продуктовый конструктор, в котором клиент сам выбирает набор рисков и их наполнение. Дополнили кредитное страхование социально значимым страхованием — от снижения оклада. НСЖ также менялось под продуктовое решение в виде конструктора. Это позволило нам показать достойные результаты — суммарно сборы компании выросли на 43,5%. Мы ожидаем, что в 2021 году рынок страхования жизни может зафиксировать рекордные показатели по уровню сборов и выплат за всю историю. По выплатам СберСтрахование жизни уже показала рекорд".
Активы СберСтрахование жизни по состоянию на 30 сентября 2021 года составили 613,6 миллиарда рублей (рост на 13%), страховые резервы — 533 миллиарда рублей (рост на 15%).
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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