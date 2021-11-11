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Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5%

Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5% - РИА Новости, 11.11.2021

Сборы СберСтрахование жизни в январе-сентябре выросли на 43,5%

В январе-сентябре 2021 года СК "Сбербанк Страхование жизни" собрала 112,4 миллиарда рублей премии (по данным ОСБУ). Это на 43,5% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:23

2021-11-11T16:23

2021-11-11T16:23

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МОСКВА, 11 ноя – Пресс-служба "Сбербанк Страхование жизни". В январе-сентябре 2021 года СК "Сбербанк Страхование жизни" собрала 112,4 миллиарда рублей премии (по данным ОСБУ). Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем в структуре поступлений продолжает занимать накопительное страхование жизни (НСЖ), но самый высокий темп роста продемонстрировало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).Так, объем начисленной премии по НСЖ составил 49,5 миллиардов рублей (рост на 33%), по ИСЖ — 26 миллиардов рублей (рост на 145,9%), кредитному страхованию жизни — 36 миллиардов рублей (рост на 31,8%).Выплаты компании за девять месяцев текущего года достигли 55,3 миллиарда рублей — это рекордный показатель за всю историю компании. Рост год к году составил 73,1%. Большая часть выплат (73% от общего объёма) пришлась на выплаты по договорам ИСЖ.В первом полугодии 2021 года компания заключила 1,4 миллиона новых договоров страхования, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество действующих договоров по состоянию на конец сентября составило 3,3 миллиона.Игорь Кобзарь, генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни":"Несмотря на пандемию, рынок страхования жизни в этом году демонстрирует рост. В СберСтрахование жизни наибольшую динамику роста показал сегмент инвестиционного страхования жизни, который был существенным образом трансформирован. В кредитном страховании жизни мы предложили не представленный ранее на рынке продуктовый конструктор, в котором клиент сам выбирает набор рисков и их наполнение. Дополнили кредитное страхование социально значимым страхованием — от снижения оклада. НСЖ также менялось под продуктовое решение в виде конструктора. Это позволило нам показать достойные результаты — суммарно сборы компании выросли на 43,5%. Мы ожидаем, что в 2021 году рынок страхования жизни может зафиксировать рекордные показатели по уровню сборов и выплат за всю историю. По выплатам СберСтрахование жизни уже показала рекорд".Активы СберСтрахование жизни по состоянию на 30 сентября 2021 года составили 613,6 миллиарда рублей (рост на 13%), страховые резервы — 533 миллиарда рублей (рост на 15%).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы